В Грозный из Сирии доставили самую большую группу женщин и детей, в том числе двух узбекистанцев

Более 40 человек – 12 женщин и 29 детей, спасенных из горячих точек Сирии, доставили в понедельник вечером спецрейсом в Грозный, передает РИА Новости.

Среди прибывших пять граждан Казахстана, двое – Узбекистана, остальные россияне из Чечни, Ингушетии, Дагестана и Башкирии.

Напомним, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Instagram'е о том, что намерен вывести из Сирии семьи боевиков «ИГ», среди которых есть граждане Узбекистана и Казахстана.

Родственников к трапу самолета на этот раз не пустили. Член СПЧ при главе Чечни Хеда Саратова пояснила РИА Новости, что такое решение приняли медики в связи с тем, что у прибывших ранее из зоны конфликта женщин и детей выявлены случаи заболевания туберкулезом. Группу сопровождал представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби. Родные с нетерпением ждали своих детей и внуков в зале ожидания аэропорта. После прохождения медосмотра и таможенных процедур они воссоединятся с близкими.

Сабсаби рассказал журналистам, что привезенную группу собирали с разных городов Сирии. «Кто-то находился в Ракке, кто-то вышел из Маядина, это люди, которые сами выходили с территории, подконтрольной «Исламскому государству» («ИГ»). Среди них дети в возрасте от двух месяцев до 14 лет», – отметил он.

Сабсаби подчеркнул, что с каждым разом вывозить людей с горячих точек Сирии становится сложнее. «Освобожденные города на северо-востоке Сирии не полностью контролируются правительскими войсками САР или курдскими ополченцами. До сих пор остаются много отрядов террористов, которые действуют поодиночке и не только мешают нашей работе по спасению российских граждан, но и запрещают детям, женщинам выходить с подконтрольных им территорий в безопасную зону», – заявил Сабсаби.

Это вторая и самая многочисленная группа, прибывшая из Сирии. Ранее 21 октября из сирийского Хмеймима в Грозный привезли 22 человек: 7 женщин и 14 детей.

На сайте правительства Чечни отмечается, что всего с августа этого года благодаря работе руководства республики удалось вернуть домой около 90 детей и женщин из горячих точек Ближнего Востока.