Рамзан Кадыров намерен вывести из Сирии семьи узбекских боевиков «ИГ»

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал 9 ноября на своей странице в Instagram о том, что по поручению президента России он принялся за решение вопроса о возвращении на родину россиян – женщин и детей – находящихся в данный момент в Сирии и Ираке.

По словам Кадырова, руководство Чечни совместно с разными министерствами и ведомствами РФ прилагает все усилия, чтобы установить места нахождения детей и женщин, их гражданство, провести переговоры с властями и командирами различных формирований, и добиться решения судебных органов на право вывоза этих лиц на родину.

Как пишет Кадыров, его представителю в странах Ближнего Востока и Северной Африки удалось идентифицировать 44 женщин и детей, находящихся в лагерях Сирии.

«Из них девять детей и две женщины граждане Узбекистана и Казахстана. Узнав про женщин и детей из Узбекистана и Казахстана, я поручил Зияду Мухаммедовичу приложить максимум усилий, чтобы добиться их вывоза», – написал в своем Instagram’е Рамзан Кадыров.

По его словам, на следующей неделе данная группа из 44 человек будет доставлена в Грозный.

В рядах боевиков различных террористических группировок в Сирии и Ираке воюют приблизительно более 500 узбекистанцев.

О точном количестве жен и детей узбекских боевиков неизвестно.