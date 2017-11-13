На 45-минутном собрании хоким Паркента использовал матерные слова 126 раз (видео)

В распоряжении редакции «Озодлика» оказалась аудиозапись, сделанная во время собрания 1 ноября в хлопковом штабе Паркентского района Ташкентской области. На аудиозаписи слышен голос главы района Нематуллы Абдуллаева, который материт руководителей предприятий и организаций, а также аксакалов махаллей за отправку на сбор хлопка недостаточного количества людей. На протяжении всего собрания, длившегося 45 минут, хоким произнес позорные слова в адрес собравшихся 126 раз. Сам Абдуллаев в телефонном разговоре с нашим репортером заявил, что «не материал, а просто поругал» участников собрания.

Аудиозапись, сделанную во время собрания в районном хлопковом штабе 1 ноября, в редакцию «Озодлика» отправил руководитель одной из местных организаций в Паркенте, участвовавший на том собрании.

​Так как в аудиозаписи имеется очень много постыдных слов, наша редакция решила не публиковать ее полную версию.

По словам автора аудиозаписи, на собрании в хлопковом штабе, помимо хокима участвовали также прокурор и начальник милиции Паркентского района.

Хоким жестко обматерил участников собрания

Как рассказал «Озодлику» собеседник, отправивший в нашу редакцию данную аудиозапись, на собрании в хлопковом штабе 1 ноября хоким Паркентского района Нематулла Абдуллаев обматерил руководителей организаций, отправивших на хлопок недостаточное количество людей и занимавшихся хлопковыми «приписками».

По его словам, в первую очередь хоким оскорбил руководителя медицинского объединения Гофира Рузибаева.

«Ты даешь пустые обещания, блядь, х...ли ты, руководитель такой крупной организации, отправил на хлопок столько мало людей. Работай если можешь, или пошел на х..й, блядь», – говорит хоким Абдуллаев, обращаясь к главе районного медобъединения.

Но как только главврач говорит хокиму, что вывел на сбор хлопка 20 человек, глава района продолжает его материть:

«Пошел на х..й, блядь. Что собрали твои 20 человек? Эй, к...к (мужской половой орган – Ред.), я разорву твою п...ду!», – материт хоким Абдуллаев, обращаясь к главе районного медобъединения Гофиру Рузибаеву.

На собрании Нематулла Абдуллаев говорил о том, что из-за хлопковой «приписки» были возбуждены уголовные дела в отношении хокима, прокурора и начальника милиции Бекабадского района. Заведение уголовных дел в отношении ряда руководителей районов Ташкентской области, сильно встревожило и главу Паркента, говорит собеседник «Озодлика», записавший на диктофон выступление хокима Паркентского района.

«Возбуждено в общей сложности четыре уголовных дела в отношении хокима, прокурора и начальника милиции Бекабадского района. И все из-за таких засранцев как вы, блядь. Все произошла из-за того, что они не собирали хлопок. Ушли с постов хоким и прокурор области, блядь. А вы ходите, наслаждаясь жизнью, блядь. Мне не нужна такая «приписка», блядь. Я любому из вас член оторву. Вы еще не знаете моего характера. Я с утра до вечера был вынужден писать объяснительную из-за вас, блядь. А вы в этом время спали дома со своими женами, блядь», – материл хоким Паркента, обращаясь к участникам собрания в хлопковом штабе.

​Учителя и врачи тоже должны собирать хлопок

Несмотря на поручение премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова о непривлечении сотрудников народного образования и медицинских объединений к сбору хлопка, на собрании 1 ноября хоким Паркента Нематулла Абдуллаев обматерил директоров колледжей, отправивших недостаточное количество людей на хлопковые поля.

«Колледжи дают сводку о сдаче 1,5 тонны хлопка, а сами в это время сдают всего лишь 700 килограммов. Вчера вы сообщили о сдачи 3 тонн хлопка, а сами собрали 700 килограммов, жаляб (проститутка – Ред.)», – материт хоким района, обращаясь к директорам колледжей.

По словам автора аудиозаписи, на собрании в хлопковом штабе хоким Абдуллаев обматерил также аксакалов махаллей.

«Если не сдадите пять тонн хлопка, оторву вам члены, блядь», – говорил на собрании Нематулла Абдуллаев, обращаясь к аксакалам четырех махаллей.

​Затем глава района приказал прокурору и начальнику милиции, участвовавшим на собрании в хлопковом штабе, снять номера и арестовать автомобили руководителей организаций, не отправивших на сбор хлопка достаточное количество людей и занимающихся хлопковыми «приписками».

Собрание в хлопковом штабе в Паркентском районе, по словам автора аудиозаписи, длилось час. После оскорбления и унижения участников собрания, Нематулла Абдуллаев приказал вывести на хлопковые поля достаточное количество людей, чтобы каждый из них собирал как минимум по 30 килограммов урожая в день.

126 матерных слов

На 45-минутной аудиозаписи, отправленной в редакцию «Озодлика», хоким Паркентского района Нематулла Абдуллаев произнес позорные слова в адрес собравшихся 126 раз.

Хоким, в частности, использовал следующие матерные слова и выражения:

жаляб (проститутка) – 15 раз;

блядь, долбоеб – 28 раз;

мужской половой орган – 43 раза;

женский половой орган – 9 раз;

глагол, выражающий половой акт – 26 раз;

мат, намекающий на насильственный половой акт с матерью собеседника – 1 раз;

угроза в адрес мужчины отрезать его половой орган – 4 раза.

​«Я не материал их, а просто поругал»

Отвечая на вопросы репортера «Озодлика», хоким Паркентского района Нематулла Абдуллаев подтвердил информацию о том, что проводил 1 ноября в хлопковом штабе собрание с участием руководителей местных организаций и аксакалов махаллей.

Однако он опроверг информацию о том, что оскорблял матерными словами участников собрания.

– Я действительно мог поругать их за предоставление неправильной сводки о ходе выполнения плана по сбору хлопка. Ведь прошли те времена, когда давали неправильную сводку по хлопку. Если я кого-то оскорбил, то пусть этот человек подаст на меня в суд. Я готов ответить перед судом. Я никого не оскорблял и никому не угрожал, – заявил хоким репортеру «Озодлика».

Правозащитники стали свидетелями репрессивной политики хокима

Независимая журналистка из Ташкента Малохат Эшанкулова рассказывает, как однажды ей и правозащитнице Елене Урлаевой удалось попасть на собрание, проведенное хокимом Паркентского района Нематуллой Абдуллаевым.

– Как-то мы с Еленой Урлаевой попали на собрание, которое проводил хоким Паркентского района Нематулла Абдуллаев. Участники собрания были сильно напуганы. На собрании хоким заставлял каждого из участников встать с места и допрашивал. «Сколько людей ты отправил на сбор хлопка, сколько денег сдал?», спрашивал чиновник каждого из сидящих в зале. Затем хоким приказывал прокурору допросить руководителей, сдавших недостаточное количество хлопка, провести ревизию в их организациях. На собрании хоким материл всех – руководителей организаций и даже пожилых аксакалов. Но Елена Урлаева не выдержала и прокричала с места: «Господин хоким, почему вы привлекаете к сбору хлопка сотрудников бюджетных организаций, тем самым нарушая приказ президента? Вы не имеете на это право!» После нас заставили покинуть зал. При выходе из здания администрации неизвестные пытались вырвать из рук Урлаевой ее диктофон и фотоаппарат, – рассказывает нашему Малохат Эшанкулова о собрании с участием главы Паркентского района Нематуллы Абдуллаева.

Чиновник, приговоренный при Каримове к тюрьме, снова назначен на высокую должность

При президенте Исламе Каримове Нематулла Абдуллаев работал хокимом Букинского района Ташкентской области.

Однако позже в отношении него было возбуждено уголовное дело, он был снят с должности и приговорен к тюремному сроку.

«Озодлику» неизвестно, какие обвинения предъявлялись Нематулле Абдуллаеву и сколько времени он находился за решеткой.

В разговоре с нашим репортером Абдуллаев заявил, что был осужден за «клевету». По его словам, после вынесения приговора он подал касационную жалобу в суд. После выяснилось, что в ходе следствия свидетели дали против него заведомо ложные показания.

25 апреля этого года Нематулла Абдуллаев был назначен хокимом Паркентского района Ташкентской области.

Должны ли хокимы привлекаться к ответственности за мат и нанесение побоев своим подчиненным?

В Узбекистане часто происходят случаи, когда руководители матерят и избивают своих подчиненных.

Несмотря на то, что хокимы (главы) районов и областей публично оскорбляют, унижают и бьют людей, нам пока неизвестен ни один случай привлечения таких руководителей к уголовной ответственности.

Адвокат из Узбекистана Рухиддин Камилов считает, что в обществе, в котором не работают законы, чиновники могут спокойно избежать наказания за совершенные ими преступления.

​– Ни президент, ни хокимы, ни другие высокопоставленные чиновники не имеют права оскорблять людей. Закон не допускает этого. В Уголовном кодексе Узбекистана есть статья 140 («Оскорбление»). Человек за оскорбление должен быть привлечен к ответственности. Хокимы не имеют права приказывать прокурорам и начальникам милиции наказывать людей. Прокуроры и начальники не должны выполнять подобные приказы хокимов, они не имеют на это полномочий. В противном случае, такие хокимы должны быть привлечены к ответственности по 205-й статье («Злоупотребление властью или должностными полномочиями».) УК Узбекистана, – сказал адвокат.

Беззаконие и рукоприкладство​

Ранее «Озодлик» неоднократно сообщал о случаях, когда хокимы областей и районов Узбекистана избивали и оскорбляли своих подчиненных.

12 сентября в Интернете появилось видео, на котором хоким Сайхунабадского района Сырдарьинской области Носиржон Эгамбердиев избивает директоров школ.

На собрании 12 апреля этого года хоким Бозского района Андижанской области Узбекистана Абдурашид Мамиров публично оскорбил начальника отдела по земельным ресурсам и государственного кадастра Улугбека Фармонова, затем приказал своим подчиненным избить чиновника.

Хоким Нишанского района Кашкадарьинской области Асрор Джураев 19 октября 2016 года избил перед местными фермерами 36-летнего заместителя директора школы №8 по духовно-просветительской работе Шухрата Шаймардонова. Замдиректора был избит за то, что фермерское хозяйство, оформленное на имя его жены, сдало недостаточное количество хлопка.

8 июня прошлого года фермер из Фуркатского района Ферганской области Азизбек Алиматов пожаловался на главу района Нумонжона Назирова, который, по словам фермера, часто оскорблял людей и занимался рукоприкладством в отношении своих подчиненных. Позже суд по уголовным делам Фуркатского района Ферганской области назначил штраф в трехкратном размере самой минимальной заработной платы хокиму Назирову за оскорбление фермера Алиматова.