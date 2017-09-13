В Сети появилось видео избиения директоров школ хокимом (видео)

Интернет-издание Kun.uz обнародовало видеозапись, на которой изображен случай, произошедший в августе этого года. На видео изображено, как мужчина, представленный хокимом Сайхунабадского района Сырдарьинской области Узбекистана Носиржоном Махмудовичем Эгамбердиевым, собрав директоров школ в один ряд, оскорбляет и избивает каждого из них.

«Я затаскаю как собаку заведующего районо (районный отдел народного образования – Ред.), на самом деле и ты виноват. Почему ты не уважаешь свое районо?», кричит мужчина, избивающий директоров школ.

Он, давая пощечину по лицу одного из директоров школ, кричит: «Разве независимость государства – не твоя независимость?! Разве это не праздник для тебя?!», и продолжает оскорблять директоров школ.

Как сообщает интернет-издание Kun.uz со ссылкой на своего источника, празднование Дня независимости в Сайхунабадском районе было назначено на 25 августа, затем перенесено на 27 августа.

«Некоторые директора школ не смогли привести повторно 27 августа своих людей, которых собрали для участия на праздновании Дня независимости, еще некоторые – просто не знали, что празднование было перенесено на другой день. В результате, 27 августа на празднование Дня независимости собралось недостаточное количество людей. Хоким (глава) области сделал выговор Носиржону Эгамбердиеву за низкий уровень организации празднования Дня независимости. После этого глава района решил «отомстить» директорам школ», – пишет Kun.uz.

Носиржон Эгамбердиев был назначен хокимом Сайхунабадского района Сырдарьинской области в октябре 2016 года. До этого он работал начальником Управления среднего специального и профессионального образования Сырдарьинской области.

Радио Озодлик пытается узнать о дополнительных подробностях видеозаписи, обнародованной на сайте Kun.uz.