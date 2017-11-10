В узбекской тюрьме за чтение намаза половые органы заключенных обливали кипятком (видео)

В редакцию «Озодлика» из города Намангана обратилась 60-летняя Мухаббат Холматова. Двое ее сыновей были лишены свободы по религиозным обвинениям. По словам пожилой женщины, летом этого года в тюрьме в городе Навои в отношении одного из ее сыновей применялись жестокие пытки. Однако в ГУИН МВД Узбекистана опровергли заявление о пытках.

За чтение намаза половые органы обливали кипятком

Двое сыновей 60-летней жительницы города Намангана Мухаббат Холматовой – 40-летний Алишер и 33-летний Шавкат Абдужаббаровы были приговорены к длительным срокам тюремного заключения в 2010 году. Суд признал парней виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 244 статьей («Незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания») УК Узбекистана.

В разговоре с репортером «Озодлика» Холматова заявила, что несколько месяцев назад в колонии №64/46 в городе Навои в отношении ее старшего сына Алишера применялись жестокие пытки.

В октябре месяце женщина получила разрешение на трехчасовое свидание с сыном. Во время встречи с ним она увидела следы от пыток на его теле.

– Сын рассказал о том, что в колонии его половой орган облили кипятком. Он рассказал мне об этом после того, как я увидела черные пятна на его ногах. Это произошло летом в колонии 64/46 в Навои. Сын рассказал мне, что сотрудники колонии облили кипятком половые органы еще четырех заключенных за то, что те читали намаз. Я мать, поэтому не смогла стерпеть, кому мне рассказать о своей боли?!, – сетует пожилая женщина.

​Брошенные дети верующих заключенных

По словам Мухаббат Холматовой, после того, как двое ее сыновей были отправлены за решетку, пожилой женщине пришлось взять на себя всю заботу о пяти внуках.

– Моя младшая сноха ушла, оставив мне двух дочек. У старшего сына есть трое детей. Я вместе со старшей снохой печем самсу и продаем ее в школе, где учатся мои внуки. Живем за счет этих денег и материальной помощи, которую нам оказывают родственники. Я считаю, что мои дети были осуждены несправедливо, поэтому прошу нашего президента помочь в их досрочном освобождении. Прошу главу государства помочь им избавиться от пыток! Кроме того, в связи с возрастом мне приходится очень трудно растить пятерых внуков, я пожилая мать, поэтому прошу вас помочь мне, – сказала в разговоре с нашим репортером Мухаббат Холматова.

ГУИН опроверг заявление о пытках

После общения с Мухаббат Холматовой наш репортер обратился за комментарием в Главное управление исполнения наказания при МВД Узбекистана.

Ответивший на звонок репортера, но при этом не представившийся сотрудник ГУИН порекомендовал женщине обратиться в управление.

– Пусть эта женщина придет в наше управление, обратится с заявлением! Будет проведена проверка относительно ее жалобы. Если ее заявление о пытках подтвердится, то мы решим ее проблему. Мы сообщим ей о результатах проверки, – сказал не представившийся сотрудник ГУИН.

Стоит отметить, что в редакцию «Озодлика» обращаются многие узбекистанцы, заявляющие о пытках в тюрьмах республики.

В связи с этим наш репортер спросил сотрудника ГУИН, о том поступают ли в управление аналогичные жалобы и были ли выявлены случаи применения пыток в колониях Узбекистана.

Однако чиновник опроверг все заявления граждан Узбекистана о наличии пыток в тюрьмах страны и попросил нашего репортера отправить письменно все интересующие его вопросы руководству ГУИН. При этом он добавил, что в ГУИН не имеется электронная почта, а лица, желающие обратиться к руководству ГУИН, должны лично явиться в управление.

​Мирзияев недоволен работой силовиков, прокуроров и судей

В редакцию «Озодлика» неоднократно поступали обращения от рядовых узбекистанцев, которые утверждают, что обращения в ГУИН при МВД Узбекистана относительно наличия пыток в колониях республики, обычно не дают положительного результата.

По данным местных и международных правозащитных организаций, пытки в Узбекистане являются систематическими и безнаказанными.

Напомним, что с начала этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзияев на встречах с сотрудниками МВД, прокуратуры и судов неоднократно говорил о том, что в большинстве случаев правоохранительные органы применяют к людям пытки для получения признательных показаний. В частности, на встрече с сотрудниками прокуратуры глава государства заявлял, что надзорный орган давно превратился в «репрессивный и карательный орган».