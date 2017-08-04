Шавкат Мирзияев назвал прокуроров «самыми большими ворами» (видео)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев во время видеоселекторного совещания 2 августа подверг резкой критике прокуроров и деятельность органов прокуратуры. Заявляя о том, что прокуроры являются «самыми большими ворами», оставшимися «со старой мусорной системы», президент предупредил, что в случае недобросовестной работы уволит прокуроров, оставшихся после недавней «чистки» в органах прокуратуры.

На аудиозаписи, которая оказалась в распоряжении редакции «Озодлика», президент Узбекистана Шавкат Мирзияев открыто говорит о своей нелюбви к прокурорам:

«Если ты не поменяешь свое мировоззрение, то завтра будет поздно. Знай об этом. Я даю тебе десять дней срока, мне все равно не нравится то, как вы ведете себя. Ты остался один, я уже всех уволил. Я, извините меня конечно, очень не люблю прокуроров. Говорю об этом открыто. Если спросите почему, я отвечу. Я был хокимом района, хокимом области, и знаю не понаслышке, как эти бессовестные ведут себя. Я очень хорошо знаю, что став прокурорчиком, у них даже походка меняется, возгордившись, они не признают людей. Я очень хорошо знаю обо всем этом», – сказал во время видеоселекторного совещания президент, оценивая работу прокуроров.

В ходе видеоселекторного совещания Мирзияев назвал «мусором» сотрудников прокуратуры времен Каримова и пообещал, что «все равно» поменяет работников органов прокуратуры:

«Мы назначили нового Генпрокурора, очистили органы прокуратуры от прежнего мусора, поменяв 80 процентов сотрудников. Но все равно в прокуратуре работают 15-20 процентов людей, оставшиеся от прежней воровской системы. В частности, Файзиев (имеет ввиду прокурора Ташкентской области Джамшида Файзиева – Ред.) тоже является человеком этой системы. Мы все равно очистим до конца прокуратуру от таких людей. Либо прокурор будет работать честно, любо мы вообще покончим с прокуратурой. Прокуроры стали бедой народа. Если не будут работать честно, то уйдут все», – сказал Мирзияев во время видеоселекторного совещания, прошедшего 2 августа.

Говоря о том, что некоторые прокуроры не умеют даже правильно написать свою фамилию, обратил внимание на особняки, возводимые прокурорами:

«Прокурор будет жить хорошо только тогда, когда хорошо заживет наш народ. Посмотрите на их дома, на автомобили, на которых они ездят. Они что, изобрели атомный реактор? Один-два дурака не умеют даже правильно написать свою фамилию. Они стали прокурорами по блату. Еще и кичатся. Я не люблю их, потому что они не работают. Сейчас мы работаем с людьми, которые сами стараются работать честно», – сказал президент Шавкат Мирзияев.

По его словам, сейчас продолжается «чистка» кадров в органах прокуратуры. Мирзияев заявил, что «общество полностью очистится от подобных лиц»:

«Слава богу, мне обо всем известно. Пока что я бросил веревку и наблюдаю, но в один миг покончу с этой проблемой. Никто и никогда не сможет шутить с государством. Никто и никогда. На первом месте всегда, еще раз повторюсь, всегда должен стоять народ. Был у нас один прокурор по фамилии Мухиддинов. Но он сел в тюрьму на несколько лет. Для нас никто не сможет стать авторитетом, кроме народа», – заявил во время видеоселекторного совещания президент Шавкат Мирзияев, обращаясь к работникам органов прокуратуры.

Напомним, что 7 января этого года – в преддверии Дня работников органов прокуратуры состоялась встреча президента Узбекистана с прокурорскими работниками, в ходе которой Шавкат Мирзияев заявил «о необходимости установления общественного контроля, чтобы избежать превращения прокуратуры в репрессивный и карательный орган».

Выступление президента Шавката Мирзияева накануне Дня работника прокуратуры Узбекистана:

В тогдашней своей речи глава Узбекистана выразил обеспокоенность тем, что работники прокуратуры, не пользуясь своими конституционными правами, «превратились в зрителя, лишенного своих принципиальных позиций».​