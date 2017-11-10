В московском СИЗО с заключенных собрали деньги на свадьбу сына узбекского «вора в законе» (видео)

В следственном изоляторе №5 в Москве группа представителей «преступного мира» собрала с заключенных 100 тысяч рублей в качестве подарка на свадьбу сына узбекского «вора в законе» Бахтияра Кудратиллаева, известного как Бахти Ташкентский или Бахти Янгиабадский.

Об этом «Озодлику» сообщила жена одного из заключенных в московском СИЗО №5, попросившая не разглашать ее имя в целях безопасности.

Однако один из приближенных Бахтияра Кудратиллаева, известного как Бахти Ташкентский или Бахти Янгиабадский, опроверг слова нашей собеседницы, назвав их «заговором» против «вора в законе».

Сбор денег на свадьбу сына кримавторитета

По словам женщины, обратившейся в редакцию «Озодлика», группа представителей «преступного мира» Узбекистана и Кавказа собрала с каждого содержащегося в московском СИЗО №5 заключенного как минимум по пять тысяч рублей в качестве подарка на свадьбу сына Бахтияра Кудратиллаева.

В качестве подтверждения своих слов женщина отправила в нашу редакцию через мессенджер Telegram видеозапись, на которой якобы запечатлены представители «преступного мира», поздравляющие Бахти Ташкентского со свадьбой сына, находясь в камере СИЗО.

Лица, запечатленные на видео, передают также приветы неким мужчинам по имени «Азиз» и «Феруз».

Собеседница «Озодлика» заявила, что семнадцать заключенных в московском СИЗО, в том числе и ее муж, были вынуждены собрать 100 тысяч рублей для свадьбы сына Бахтияра Кудратиллаева.

– Кто-то каждый день звонит им от имени Бахти. Мужчину в красном спортивном костюме зовут Гирихан, он является «смотрящим» в этой камере. Заключенные в СИЗО сдают деньги Бобирмирзо Гулямову, который на видеозапись говорит на узбекском языке, что находится на связи с Бахти. Всего с заключенных собрали 100 тысяч рублей. Я отдала 5 тысяч. Некоторые заключенные сдали больше. А ведь я могла на эти 5 тысяч кормить своих детей целый месяц, – жалуется женщина нашему репортеру.

«Заговор против Бахти Ташкентского»

Находящийся в Москве один из приближенных Бахтияра Кудратиллаева, известного как Бахти Ташкентский или Бахти Янгиабадский, опроверг слова нашей собеседницы, назвав их «заговором» против узбекского криминального авторитета.

– Это заговор против Бахти Ташкентского. Бахти не контролирует московские тюрьмы. По правилам «преступного мира» у него нет на это права. Потому что в Москве есть свои «воры в законе», – сказал в беседе без микрофона с нашим репортером приближенный Бахти Ташкентского.

Он подтвердил информацию о том, что в конце октября этого года Бахтияр Кудратилалев женил своего сына по имени Ихтияр.

– Бахти Ташкентский сказал мне, что не знает никакого Бобирмирзо Гулямова и не получал из Москвы деньги на свадьбу сына, – сказал нашему радио приближенный узбекского криматоритета.

Конкуренция между Ташкентом и Москвой

Заявление о том, что с заключенных в московском СИЗО собрали деньги на свадьбу сына криминального авторитета Узбекистана Бахтияра Кудратиллаева прозвучало спустя несколько недель после публикации статьи на сайте «Озодлика» об аресте в Ташкенте несколько представителей «преступного мира».

Тогда нашему радио стало известно о том, что среди арестованных был «смотрящий» (на воровском жаргоне уголовный авторитет, который уполномочен решать вопросы за ситуацию в отдельных регионах – Ред.) по Ташкенту Аббас Хаджаев.

По словам источника «Озодлика» в МВД Узбекистана, последние задержания связаны с попыткой российских «воров в законе» нейтрализовать криминальных авторитетов в узбекской столице и назначить своего «смотрящего» по Ташкенту.

– Российские «воры в законе» хотят назначить своего «смотрящего» по Ташкенту. Но Бахти выступает против этого. Он не хочет, чтобы узбеками руководили российские «воры в законе». Поэтому сейчас представители российского «преступного мира» хотят навредить авторитету Бахти Ташкентского, – говорил нашему радио источник в МВД.

​Бахти Ташкентский считается единственным узбекским криминальным авторитетом, который был коронован «вором в законе» в 26 лет.

Среди узбекистанцев о 46-летнем Бахтияре Кудратиллаеве сформировано мнение, как о «защитнике узбеков».

Несколько лет криминальный авторитет провел за решеткой.

В ноябре 2014 года Кудратиллаев был переведен из печально известной колонии «Жаслык» в тюремную больницу, которую в народе называют « Сангород». 27 декабря того же года он был освобожден от наказания в связи с ухудшением состояния здоровья.

Бахти Ташкентский был неоднократно судим по различным обвинениям. Ему предъявляли обвинения в сбыте и употреблении наркотиков, хранении оружия и нарушении внутреннего порядка колонии.