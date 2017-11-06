В Ташкенте арестован известный блогер Хаёт Хан Насреддинов

В Ташкенте арестован известный блогер из Узбекистана, журналист и преподаватель экономики Хаёт Хан Насреддинов. Сообщается, что в настоящее время он содержится в следственном изоляторе СНБ на улице Гвардейской.

Как написал на своем сайте Asiaterra.info ташкентский журналист Алексей Волосевич, известный блогер, журналист и преподаватель экономики Хаёт Хан Насреддинов был задержан сотрудниками Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана приблизительно 20 октября в Ташкенте.

– Об этом мне сообщили люди, представившиеся знакомыми Насреддинова. По их словам, блогер в настоящее время содержится в следственном изоляторе СНБ на улице Гвардейской. Причина его ареста – неизвестна. Кроме того, сотрудники СНБ сказали, что он якобы отказался от нанятого его близкими адвоката, – сказал журналист Алексей Волосевич репортеру «Озодлика».

По его словам, проживающая в Ташкенте семья Насреддинова не желает общаться с прессой. По всей видимости, сотрудники спецслужб оказывают на них давление и, возможно, его арест каким-то образом связан с делом Бобомурода Абдуллаева, предполагает Волосевич.

Хаёт Хан Насреддинов некоторое время сотрудничал с информационным агентством «Фергана». На сайте информагентства было опубликовано 15 аналитических статей Насреддинова, говорит в разговоре с репортером «Озодлика» главный редактор «Ферганы» Даниил Кислов.

По его словам, несмотря на то, что со дня ареста Насреддинова прошло почти 15 дней, до сих пор отсутствует официальная информация о причинах его задержания.

– Мы не знаем официального обвинения, которое предъявлено ему. И это самое ужасное, что он уже как минимум 16 дней находится в режиме «инкоммуникадо». То есть, к нему не пускают адвокатов. О его судьбе, о его обвинениях ничего публично не объявлено, – говорит Кислов «Озодлику».

Хаёт Хан Насреддинов получил экономическое образование в Узбекистане, потом повышал квалификацию за рубежом, работал брокером в ташкентском филиале Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (КОТРА), финансистом и экономистом в разных организациях. Он – доктор экономических наук, автор более тридцати статей по банковскому делу. В последние годы работал преподавателем в ташкентской школе №94. В свое время Насреддинов был членом оппозиционной «Солнечной коалиции Узбекистана», за что был подвержен насилию, после чего был вынужден уехать из страны.

В разговоре с «Озодликом» Даниил Кислов говорит, что Хаёт Хан Насреддинов был достаточно умеренным критиком режима.

– В своих материалах он критиковал и экономику, и политику Узбекистана, но я бы не стал говорить о том, что он был критиком режима. Наоборот, он был довольно лояльным человеком к этому режиму. В 2015 году мы устраивали опрос на тему «Нужна ли Узбекистану революция?» Нам написало несколько простых людей, эксперты, среди них был материал Хаёта, в котором он писал, что революция никоем образом Узбекистану не нужна, что стране не нужны никакие потрясения, – сказал нашему радио главный редактор информагентства «Фергана» Даниил Кислов. .

Стоит отметить, что Хаёт Хан Насреддинов сотрудничал и с Радио Свободой. Его последний материал был опубликован на сайте радио в 2012 году. В своих материалах он писал о социальной, политической и экономической жизни Узбекистана, а также готовил статьи на актуальные темы, связанные с жизнью узбекских мигрантов в России.