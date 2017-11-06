Крупным мечетям Ташкента разрешили читать азан через громкоговорители

В крупных мечетях в Юнусабадском, Чиланзарском, Хамзинском и Яшнабадском районах города Ташкента муэдзины начали читать азан через громкоговорители. По информации, полученной из Ташкента, пока что азан слышен в 300-500 метрах от мечетей. Однако верующие надеются, что в скором времени власти разрешат повысить громкость азана.

По данным сайта Azon.uz, одним из первых сообщившего о том, что в мечетях Узбекистана начали читать азан через громкоговорители, в настоящее время и в других регионах республики – Андижанской и Ферганской областях – муэдзинам мечетей разрешили призывать к молитве с помощью громкоговорителей.

Как сообщили источники сайта, в махаллях в Юнусабадском, Чиланзарском и Сергелийском районах города Ташкента слышны звуки азана.

Как сообщил «Озодлику» независимый журналист из Ташкента Абдурахман Ташанов, азан через громкоговорители в столичных мечетях начали читать с конца ноября месяца.

– В мечети, которая находится в нашей махалле, тоже начали читать азан через громкоговорители. Пока что звуки азана и пятничные проповеди имамов слышны в 300 метрах от мечетей. Призыв на утреннюю молитву слышен очень хорошо, но днем из-за шума автомобилей азан услышать трудно. Я разговаривал с верующими, которые сообщили мне, что азан через громкоговорители читают в таких мечетях столицы, как «Минор», «Тиллашейх», «Бадамзар», «Ислам ата», «Илон ата» и «Катта каъни», – сказал журналист.

Он добавил, что пока нет точной информации о наличии устного или письменного разрешения властей об использовании громкоговорителей для призыва к молитве.

Заместитель имам-хатиба одной из мечетей в Ташкенте сказал в беседе с репортером «Озодлика», что в некоторых мечетях имамы начали использовать громкоговорители для призыва к молитве по собственной инициативе.

– После сообщений о том, что в Узбекистане разрешат читать азан через громкоговорители, наш имам в «благих намерениях» решил немного повысить громкость азана. Но азан в нашей мечети читают пока не слишком громко. Говорят, что наш президент скоро разрешит повысить звуки азана. И мы надеемся на это, – сказал нашему радио заместитель имам-хатиба одной из столичных мечетей.

Пока «Озодлику» не удалось получить комментарий в официальных органах относительно информации о повышения громкости азана в мечетях республики.

Напомним, что недавно в узбекском сегменте социальных сетей широко обсуждалось собрание имам-хатибов, состоявшееся 26 октября в ташкентской мечети «Шейх Зайниддин» (прежняя мечеть Кукча – Ред.), в ходе которого было заявлено о том, что в скором времени узбекские власти могут разрешить муэдзинам произносить азан (призывы к молитве) через громкоговорители.

Как сообщил тогда со ссылкой на своего источника сайт Azon.uz, во время собрания узбекские имамы единогласно поддержали предложение о необходимости введения громкого звучания азана.

30 октября в телефонном разговоре с репортером «Озодлика» заместитель председателя Духовного управления мусульман Узбекистана шейх Абдулазиз Мансур сказал, что на самом деле ДУМУ уже обращалось к главе государства с просьбой разрешить узбекским женщинам и девушкам носить мусульманские платки, произносить муэдзинам азан через громкоговорители и ввести в школах уроки «религиоведения».

– Я лично видел этот список, адресованный нашему президенту. Несмотря на то, что обращение ДУМУ не было передано лично в руки Шавката Мирзияева, мы знаем, что оно находится в администрации главы государства. Сейчас мы ждем ответа. Вы сами видите, что за прошедший год в стране произошло много положительных изменений. Дай бог, хороших изменений в нашей стране будет еще много, – говорил нашему радио шейх Абдулазиз Мансур.

По официальным данным, сейчас в Узбекистане действуют 2037 мечетей, в которых работают более пяти тысячи имамов и их заместителей.

Ранее «Озодлик» сообщал о том, что в этом году во время поста в месяц Рамадан во многих центральных мечетях Ташкента муэдзинам разрешили читать азан через громкоговорители.

В течение последних десяти лет в Узбекистане было запрещено призывать к молитве через громкоговорители. Тогда сообщалось о том, что представители других религий потребовали от властей запретить, чтобы азан читали через громкоговорители.

Поэтому до недавнего времени в Узбекистане азан читался внутри мечетей, чтобы его могли услышать только прихожане, пришедшие помолиться.