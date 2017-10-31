Имамы просят Мирзияева разрешить произносить азан через громкоговорители

Духовное управление мусульман Узбекистана выразило надежду на то, что в скором времени власти разрешат произносить азан через громкоговорители. По словам заместителя председателя ДУМУ шейха Абдулазиза Мансура, ранее управление обращалось к президенту Шавкату Мирзияеву с просьбой разрешить узбекским женщинам носить мусульманские платки, имамам – произносить азан через громкоговорители, а также ввести в школах Узбекистана уроки «религиоведения».

В узбекском сегменте социальных сетей широко обсуждается собрание имам-хатибов, состоявшееся 26 октября в ташкентской мечети «Шейх Зайниддин» (прежняя мечеть «Кукча» – Ред.), в ходе которого было заявлено о том, что в скором времени узбекские власти могут разрешить муэдзинам произносить азан (призывы к молитве) через громкоговорители.

Как пишет со ссылкой на своего источника сайт Azon.uz, во время собрания узбекские имамы единогласно поддержали предложение о необходимости введения громкого звучания азана.

«Во время обсуждения имамы высказались о том, что даже в Москве разрешают читать азан через громкоговорители. Другая группа имамов сказала, что в православных церквях в Узбекистане бьют в колокола и это никому не мешает спать. А некоторые наши имамы подчеркнули, что причиной введения громкого звучания азана может стать энергичность президента Шавката Мирзияева, который просыпается рано, что в свою очередь позволяет сохранять продуктивность в течение всего дня», – цитирует издание своего источника Azon.uz.

В телефонном разговоре с репортером «Озодлика» заместитель председателя Духовного управления мусульман Узбекистана шейх Абдулазиз Мансур сказал, что на самом деле ДУМУ уже обращалось к главе государства с просьбой разрешить узбекским женщинам и девушкам носить мусульманские платки, произносить муэдзинам азан через громкоговорители и ввести в школах уроки «религиоведения».

– Я лично видел этот список, адресованный нашему президенту. Несмотря на то, что обращение ДУМУ не было передано лично в руки Шавката Мирзияева, мы знаем, что оно находится в администрации главы государства. Сейчас мы ждем ответа. Вы сами видите, что за прошедший год в стране произошло много положительных изменений. Дай бог, хороших изменений в нашей стране будет еще много, – сказал нашему радио шейх Абдулазиз Мансур.

Напомним, что в этом году во время поста в месяц Рамадан во многих центральных мечетях Ташкента муэдзинам разрешили читать азан через громкоговорители.

Стоит отметить, что в Узбекистане никогда не существовал официальный запрет на громкие призывы к намазу. Однако в годы правления президента Ислама Каримова в стране существовали некие неофициальные и неписанные запреты, в том числе и на громкое звучание азана в мечетях республики.