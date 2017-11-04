Абдулазиз Камилов прибыл с визитом в Бишкек

Министр иностранных дел Узбекистана прибыл 4 ноября в Бишкек с рабочим визитом, сообщила пресс-служба МИД Кыргызстана.

В рамках визита состоялась встреча министра Эрлана Абдылдаева с узбекским коллегой.

Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, отметили в ведомстве.

Напомним, что 5 октября президент Кыргызстана посетил с рабочим визитом Узбекистан.

В ходе встречи президентов Узбекистана и Кыргызстана было подписано 13 документов, в том числе Декларация о стратегическом партнерстве, укреплении доверия, добрососедства между республиками.

Кроме того, Шавкат Мирзияев и Алмазбек Атамбаев договорились о том, что к 1 декабря могут окончательно решить вопрос с государственной границей, согласовав оставшиеся 15% линии.





