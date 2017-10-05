Президент Атамбаев с госвизитом прибыл в Узбекистан, в аэропорту его встретил Мирзияев

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев с государственным визитом прибыл в Ташкент. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Как отмечается, в аэропорту его встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзияев, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, мэр города Ташкента Рахмонбек Усманов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в КР Комил Рашидов.

Ожидается, что в ходе государственного визита состоятся переговоры лидеров Кыргызстана и Узбекистана в узком и расширенном форматах по актуальным вопросам кыргызско-узбекских отношений. Ранее сообщалось, что предполагается подписать соглашения, касающиеся государственной границы, а также вопросов торгово-экономического сотрудничества. На сегодня описано еще 40 км кыргызско-узбекской границы, но работа в этом направлении продолжается.

2 октября президент Кыргызстана подписал закон о ратификации Договора между КР и РУз о кыргызско-узбекской государственной границе, подписанного 5 сентября 2017 года в городе Бишкеке. По информации правительства, в договоре описано 1170 из 1378 километров общей границы, что составляет 85 процентов ее протяженности. Сообщалось, что остальные 208 километров (15%) могут быть уточнены до конца года.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в начале сентября побывал с визитом в Кыргызстане, после чего на кыргызско-узбекской границе были открыты несколько КПП.