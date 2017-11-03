У посольства Казахстана в Бишкеке требовали «урегулировать ситуацию на границе»

У здания казахстанского посольства в Бишкеке сегодня прошел пикет, организованный по инициативе «Конгресса по правам человека стран Центральной Азии». По словам руководителя этой организации Турсунбека Акуна, акция поддержана несколькими неправительственными организациями и ставит своей целью потребовать урегулирования ситуации на кыргызско-казахской границе.

Участники акции держали плакаты с надписями «Кыргызы и казахи – братья», «Стоит задуматься о выходе из ЕАЭС», «Вся проблема началась с Бабанова», «Кыргызско-казахская граница должна быть открыта!», сообщает Радио Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода).

Участники пикета – около 40 человек – заявили, что если до 5 ноября казахская сторона не откроет границы и не начнет исполнять требования Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в который входят, кроме Казахстана и Кыргызстана, Россия, Беларусь и Армения), то они вынуждены будут обратиться к руководству Кыргызстана с требованием выхода из состава ЕАЭС. Они заявили о своей готовности обратиться с жалобой в ОБСЕ и в другие международные организации в случае, если ситуация на границе не будет урегулирована. Свои требования организаторы акции изложили в итоговой резолюции.

С 10 октября Казахстан усилил пограничный контроль, что привело к километровым заторам на КПП в Чуйской и Таласской областях Кыргызстана. Стороны договорились с 19 октября облегчить проезд пассажирского транспорта и лиц с багажом. Однако большегрузные автомобили все еще сталкиваются с трудностями с пропуском через границу.

26 октября в Бишкеке у здания посольства Казахстана прошла мирная акция «Кыргыз-казак бир тууган» («Кыргызы и казахи – родные братья»). Участники той акции сказали, что собрались в связи со сложившейся на границе ситуацией.

На саммите глав правительств стран ЕАЭС в Ереване 25 октября премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев отметил «существенное расхождение» данных по объему товарооборота между Кыргызстаном и Китаем и объяснил повышение контроля на границе Казахстана исключительно борьбой с контрабандой. Министр экономики Кыргызстана Артем Новиков в ответ заявил, что «такая проблема есть во всех странах ЕАЭС».

Это вторая за последние 10 дней акция протеста перед посольством Казахстана в Кыргызстане. 26 октября активисты общественной организация «Кыргыз чоролору» призвали президента Казахстана Нурсултана Назарбаева урегулировать ситуацию, заявив, что из-за сложностей на пунктах пропуска страдают граждане обеих стран.

В Бишкеке активисты обратились к Назарбаеву (видео с акции 26 октября):

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