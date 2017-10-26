В Бишкеке активисты обратились к Назарбаеву по границе

В Бишкеке местная общественная организация «Кыргыз чоролору» провела сегодня возле здания посольства Казахстана мирную акцию «Кыргыз-казак бир тууган» («Кыргызы и казахи – родные братья»). Участники этого собрания пояснили, что мероприятие проводится в связи со сложившейся на границе ситуацией. Они подготовили обращение к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и вышли с плакатами с надписями: «Назарбаев, не нарушай согласия между двумя странами», «Нужен ли нам такой Таможенный союз?», «Думай о народе».

Активист Бактыбек Нуралы уулу говорит, что из-за сложностей на пунктах пропуска страдают граждане обеих стран.

– Сегодня в Казахстане дорожают продукты питания, а Кыргызстане 250-300 грузовых машин по 4-5 суток стоят в очереди, из-за чего фермеры и водители несут большие убытки, – говорит активист «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода).

Cвое обращение к президенту Казахстана участники митинга передали через сотрудника посольства.

После перехода на усиленный вариант пропуска Казахстаном 10 октября в последние несколько недель на границе возникали длинные очереди. По итогам переговоров 18 октября в Астане стороны согласовали беспрепятственное пересечение границы гражданами, пассажирским транспортом и порожних грузовых машин. Между тем водители грузовых машин говорят, что по-прежнему сутками простаивают на границе в ожидании проезда на казахстанскую территорию.

25 октября на встрече с главами правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев заявил, что принятые на границе с Кыргызстаном меры направлены на выявление нарушений со стороны грузоперевозчиков. По словам Сагинтаева, недостаточный уровень таможенного администрирования Кыргызстана привел к миллиардным убыткам для ряда стран ЕАЭС.

Исаков и Сагинтаев высказали свои позиции по границе: