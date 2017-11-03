Президент Трамп передумал отправлять Саипова в Гуантанамо

Дональд Трамп отказался от решения отправить гражданина Узбекистана Сайфулло Саипова, совершившего 31 октября теракт в Нью-Йорке, в тюрьму в Гуантанамо. Однако президент США продолжает требовать смертного приговора для Саипова.

Президент США Дональд Трамп объявил, что передумал отправлять Сайфулло Саипова в тюрьму в Гуантанамо. Об этом он написал вечером 2 ноября на своей странице в Twitter'е. «Хотелось бы отправить нью-йоркского террориста в Гуантанамо, но статистически этот процесс займет гораздо больше времени, чем через федеральную систему», – написал Дональд Трам.

Однако президент Трамп продолжает требовать для Саипова смертной казни.

Нью-йоркская прокуратура 1 ноября предъявила предполагаемому террористу обвинение в поддержке «Исламского государства» и убийстве восьми человек. В случае признания его виновным преступнику грозит смертная казнь или пожизненное заключение, сообщила прокурор Джун Ким.

Напомним, что 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов, приехавший в США в 2010 году по грин-карте, 31 октября на арендованном автомобиле наехал на толпу пешеходов и велосипедистов в Нижнем Манхэттене. Шесть человек скончались на месте происшествия, еще два – в больницах. 11 человек были ранены. Преступник выбежал из автомобиля, но был ранен полицейскими, а затем задержан.

По данным полиции, Сайфулло Саипов прекрасно чувствует себя после операции, не раскаивается в содеянном и просит повесить в палате, где он лежит, флаг «ИГ».

Террористическая группировка «Исламское государство» уже взяла на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке, сообщил Reuters со ссылкой на подконтрольные радикальным исламистам издания. Они называют Сайфулло Саипова, обвиняемого в убийстве восьми человек, «солдатом халифата». Других подробностей в публикации не приводится.

Ранее «Озодлик» сообщал о том, что в Ташкенте следователи Службы нацбезопасности Узбекистана допрашивают родителей и младшую сестру Сайфуллы Саипова, которые живут в Учтепинском районе столицы.