Андижанцы, отправленные на принудительный сбор хлопка в другие регионы, возвращаются домой за свой счет

Тысячи сборщиков, отправленные на принудительный сбор хлопка в Ташкентскую и Сырдарьинскую области по приказу хокима Андижанской области Шухратбека Абдурахманова, вынуждены возвращаться домой за свой счет. Председатели махаллей обращаются к местным жителям с просьбой собрать деньги, чтобы вернуть сборщиков обратно в Андижан.

Глава Андижана снова не выполнил данное обещание

Хоким (глава) Андижанской области Узбекистана Шухратбек Абдурахманов поручил председателям махаллей вернуть обратно домой несколько тысяч сборщиков, которых две недели назад отправили на поезде на принудительный сбор хлопка в Ташкентскую и Сырдарьинскую области.

В беседе без микрофона с репортером «Озодлика» председатель одной из махаллей в городе Андижане говорит, что при отправке сборщиков хлопка в другие регионы хоким области обещал, что после сбора урожая администрация выплатить деньги, чтобы вернуть этих людей домой. Однако спустя две недели глава области забыл данное ранее обещание, говорит собеседник.

– У узбеков есть такая поговорка «дело мое сделано – мой осел через грязь перешел». Вначале администрация области просила нас, председателей махаллей, найти людей для сбора хлопка в других регионах. Мы нашли им сборщиков, за свой счет отправили их на поезде в Ташкентскую и Сырдарьинскую области. А теперь местные власти поручили нам снова за свой счет вернуть их обратно домой. Мы не смогли возразить, собрали в махалле наших активистов, просили помощи. Желающие собирают деньги, чтобы теперь вернуть сборщиков обратно в Андижан. Мы покупаем местным жителям, у которых есть автомобили, бензин и газ, чтобы они поехали в Ташкентскую и Сырдарьинскую области и привезли в Андижан наших сборщиков, – сказал нашему радио председатель одной из махаллей в городе Андижане.

«Пятнадцать дней собирали хлопок не поднимая головы»

По словам одного из собеседников, собиравшего хлопок в Пскентском районе Ташобласти, никогда ранее жители Андижана не собирали хлопок в таких тяжелых условиях:

– Когда мы вышли из вагона поезда, нас повезли в Пскентский район. Первое, что мы увидели – это угрюмое лицо фермера. Он заявил нам: «Я не нуждался в вас, зачем вы приехали? От вашего приезда только лишние хлопоты». Каждый день мы ходили пешком по 5-6 километров, чтобы добраться до хлопкового поля. Еда, которой нас кормили, была ужасная. Мы столько дней собирали хлопок, а нам не заплатили за труд. Спустя пятнадцать дней мы вернулись домой –почерневшими, грязными, уставшими и больными. Хорошо, что за нами из наших махаллей отправили машины, в противном случае, нам пришлось бы несколько дней ждать поезда, – рассказывает собеседник.

«По дороге придирались милиционеры»

Другой сборщик хлопка из Андижана, пожелавший остаться неизвестным, рассказал «Озодлику» о том, что на посту при выезде из города Ангрена (Ташкентская область) сотрудники милиции остановили автомобиль, в котором находились сборщики хлопка, и три часа удерживали их из-за отсутствия паспортов:

– 31 октября мы наняли таксиста, и, обрадовавшись окончанию сбора хлопка, решили поехать домой. При выезде из Ангрена сотрудники милиции остановили нашу машину и начали требовать паспорта. Когда нас отправляли в Ташобласть на поезде, никто не сказал нам, чтобы мы взяли с собой документы. В машине нас было четверо, всех заставили выйти из машины и начали допрашивать. Мы сказали милиционерам: «Мы сборщики хлопка, приехали в вашу область по поручению президента, посмотрите, как почернели у нас руки из-за сбора хлопка». Но они не стали нас слушать и долго мучили, допрашивая целых три часа. Мы еле смогли уехать домой, – жалуется на незаконные действия сотрудников правоохранительных органов Ташкентской области сборщик хлопка из Андижана.

«​Сборщики хлопка до сих пор ждут приезда поезда»​

По словам махаллинского активиста из Балыкчинского района Андижанской области, попросившего наше радио не разглашать его имени, некоторые андижанцы, отправившиеся на сбор хлопка в Ташкентскую область, до сих пор не могут вернуться домой:

​– Председателей махаллей в Балыкчинском районе попросили найти людей для отправи на сбор хлопка в Ташобласть. Мы нашли людей и отправили их на поезде в Букинский район (Ташкентская область). Мне позвонили жители нашей махалли, которые поехали на сбор хлопка, и попросили помочь вернуться домой. Они сказали, что у них проблемы с транспортом. Некоторые андижанцы платят со своего кармана, чтобы вернуться домой. А некоторые до сих пор находятся в Ташобласти и ждут приезда поезда, ​– сказал собеседник.

Репортер «Озодлика» связался с администрацией Андижанской области, чтобы узнать, по какой причине сборщики хлопка возвращаются домой из других регионов за свой счет.

Не представившийся сотрудник областной администрации, выслушав вопрос нашего репортера, молча бросил трубку телефона.

Напомним, что ранее «Озодлик» сообщал о том, что более десяти тысяч сборщиков хлопка из Андижанской области, в том числе сотни учителей и врачей, начиная с 7 октября были в принудительном порядке отправлены на сбор хлопка в Тойтепинский, Букинский и Чиназкий районы Ташкентской области. В течение пяти дней поезда железнодорожной компании «Узбекистон темир йуллари» доставляли андижанских сборщиков в Ташобласть.

Чуть ранее на сбор хлопка в столичную область на поездах были отправлены сборщики из Ферганской, Наманганской и Сурхандарьинской областей Узбекистана.