Домой доставили тело школьного охранника, принудительно отправленного на сбор хлопка в Сырдарью

Охранник средней школы №18 в Язъяванском районе Ферганской области Абдурахим Худойкулов скончался на хлопковом поле. По официальной версии, причиной смерти стало резкое падение артериального давления. За последние две недели из Ферганской области на принудительный сбор хлопка в Сырдарьинскую область и республику Каракалпакстан было отправлено почти 17 тысяч человек.

Тело 54-летнего Абдурахима Худойкулова, работавшего охранником в средней школе №18 в селе «Катартол» в Язъяванском районе Ферганской области, доставили домой из Сайхунабадского района Сырдарьинской области 12 октября.

По словам одного из соседей школьного охранника, сообщиавшего «Озодлику» о его смерти, мужчина был отправлен на сбор хлопка в принудительном порядке:

– Абдурахим-ака работал охранником в школе. По приказу хокима и директора школы они, взяв с собой постель, поехали на поезде в Сырдарьинскую область собирать хлопок. Недавно наши соседи привезли его тело в Язъяван. Один из них сказал мне, что якобы Абдурахим ака умер, вернувшись в полевой стан, – говорит собеседник.

Один из учителей средней школы №18, в которой работал покойный Худойкулов, говорит «Озодлику» на условиях анонимности, что охранник никогда не жаловался на свое здоровье:

– Директор вынудил его поехать на хлопок. Никто из сотрудников школы не поехал на хлопок по собственному желанию. Абдурахим-ака согласился поехать в Сырдарьинскую область, чтобы не лишиться работы. Он был абсолютно здоровым мужчиной. Вчера я поговорил с его близкими родственниками. Они сказали, что он никогда не жаловался на давление и сердце, – говорит нашему радио школьный учитель.

Не представившийся сотрудник хокимията (администрации) Язъяванского района Ферганской области подтвердил «Озодлику» информацию о смерти Абдурахима Худойкулова, но при этом добавил, что причины смерти школьного охранника ему неизвестны.

Один из активистов села «Катартол», где проживал школьный охранник, говорит, что местные власти не могут привлечь к сбору хлопка безработных, поэтому принудительно отправляют на хлопок в другие регионы сотрудников и работников бюджетных организаций:

– У нас вопрос сбора хлопка стоит очень жестко. Нас просят отправлять на хлопок безработных, но сделать этого нам не удается. Поэтому местные хокимияты принуждают ехать на хлопок работающих граждан, которые соглашаются, так как боятся лишиться своей работы. В основном на сбор хлопка отпарвляют технических работников школ и детских садов, – сказал махаллинский активист.

По данным источника «Озодлика» в Кабинете Министров Узбекистана, за последние две недели на сбор хлопка в Каракалпакстан, Хорезмскую и Джизакскую области на специальных поездах было отправлено 16 700 сборщиков из Ферганской области, 1900 – из Наманганской области и 14 900 – из Сурхандарьинской области республики.

Стоит отметить, что ранее власти Узбекистана не отправляли на специальных поездах десятки тысяч человек на принудительный сбор хлопка в другие регионы.

Напомним, что 20 сентября, во время​ своего выступления на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Узбекистана Шавкат Мирзияев заявил, что с принудительным трудом в стране покончено.

Однако спустя совсем немного времени после данного заявления узбекского президента, власти еще больше начали применять принудительный труд при сборе хлопка.