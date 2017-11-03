Астана: ожидаем информации от Кыргызстана по товарам

Заместитель председателя комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана Госман Амрин заявил 2 ноября в Астане, что казахстанская таможенная служба ожидает реакции от кыргызстанских коллег информацию по завозимым в страну товарам.

«Отношения достаточно профессиональные. Мы пытаемся убедить, что единственный путь решения – это совместная работа. Это снимет любые инсинуации, повысит прозрачность», – сказал Амрин журналистам.

По словам представителя комитета, на прошлой неделе Казахстан передал информацию в рамках имеющейся между сторонами договоренности по обмену сведениями о том, какие товары и по какой стоимости поступают. «От них пока не получили ответа. Эти мероприятия заложены в дорожной карте, которая пока не подписана», – сказал он.

Причиной возникновения проблем на границе с Кыргызстаном, по мнению Госмана, стал поток товаров «с нарушениями таможенного, налогового, фитосанитарного и транспортного законодательства». «Это очевидная вещь, подтвержденная не нами, а специальным мониторингом Евразийской экономической комиссии», – заявил он.

Он предупредил о готовности дальнейшего усиления контроля в случае, если информация не поступит. «Если они [кыргызстанская сторона] откажутся, не дадут нам информацию, не будут с нами работать, то, не понимая, что у них происходит, мы будем вынуждены просто усилить контроль с целью недопущения перетока товаров, нарушения законодательства», – заявил Амрин.

С 10 октября Казахстан усилил пограничный контроль, что привело к километровым заторам на КПП в Чуйской и Таласской областях Кыргызстана.