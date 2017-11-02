В Узбекистане повторная экспертиза признала книгу Нурилло Отаханова «экстремистской»

Эксперты Узбекского агентства печати и информации трижды обсуждали книгу «Эти дни» («Бу кунлар») писателя Нурилло Отаханова и 30 октября вынесли официальное заключение о наличии в книге материалов, направленных «против существующего конституционного строя». Об этом писателю стало известно со слов неофициального источника. Однако в Следственном управлении при ГУВД города Ташкента оставили без ответа вопросы репортера «Озодлика» относительно второй экспертизы книги Отаханова.

Стоит отметить, что это уже вторая по счету экспертиза, проведенная относительно книги «Эти дни» («Бу кунлар») писателя Нурилло Отаханова. Ранее Комитет по делам религий при Кабинете Министров Узбекистана признал «экстремистской» книгу Отаханова.

Повторная экспертиза

Нурилло Отаханов в разговоре с репортером «Озодлика» сообщил о том, что после выхода на свободу 1 октября на допрос его больше не вызывали. По словам писателя, две недели назад ему вернули паспорт:

‒ После этого я спокойно смог съездить в Ферганскую долину, побывал на похоронах в Джизаке. Никто не ограничивал свободу моего передвижения. Но информация, полученная недавно от некоторых источников, вызвала у меня некое удивление и тревогу. За прошедший месяц никто не связывался ни со мной, ни с моим адвокатом. Когда мне возвращали паспорт, сказали, что моя книга отправлена на экспертизу. Говорили, что мне сообщат о ее результатах. После я узнал, что эксперты Узбекского агентства печати и информации трижды обсуждали книгу «Эти дни» («Бу кунлар»). Во время обсуждения моей книги 24 октября представители Службы национальной безопасности попросили экспертов Узбекского агентства печати и информации оставить в силе прежнее заключение, вынесенное относительно моей книги. На третьем собрании Комиссии 30 октября все единогласно поддержали заключение первой экспертизы и вынесли заключение, в котором говорится, что в книге «Эти дни» имеются призывы к свержению власти. Несмотря на то, что я нахожусь в Ташкент, никто не вызывал меня и не сообщал о результатах второй экспертизы, ‒ сказал писатель Нурилло Отаханов.

Сразу три представителя Узбекского агентства печати и информации подтвердили ​«Озодлику» информацию о том, что эксперты агентства неоднократно обсуждали книгу «Эти дни» («Бу кунлар»). Однако собеседники не подтвердили, но и не опровергли информацию о том, что данная книга была признана «экстремистской».

Ответственный сотрудник Следственного управления при ГУВД города Ташкента также оставил без ответа вопросы репортера «Озодлика» относительно второй экспертизы книги писателя Нурилло Отаханова.

Основание для обвинения

63-летний узбекский писатель Нурилло Отаханов, известный под авторским именем Нуриллох Мухаммад Рауфхон, который два года жил в добровольном изгнании Турции, был задержан 27 сентября этого года в международном аэропорту Ташкента по прилету из Стамбула.

В защиту писателя выступили ряд авторитетных международных организаций. Представители узбекской интеллигенции призвали официальный Ташкент прекратить уголовное преследование в отношении писателя. В социальной сети Facebook было обнародовано открытое письмо президенту Шавкату Мирзияеву, в котором несколько сотен человек из разных стран мира призвали главу государства выпустить писателя на свободу. Нурилло Отаханова освободили из-под стражи 1 октября.

Изданная в Турции книга «Эти дни» («Бу кунлар»), в которой критикуется развитие Узбекистана в период независимости и режим, основанный Исламом Каримовым, по словам Отаханова, стала причиной для начала проблем с властями Узбекистана. Официальный Ташкент внес книгу «Эти дни» в список запрещенной в Узбекистане литературы.

11 мая этого года в отношении Отаханова было возбуждено уголовное дело по статье 159 («Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан»). По данному делу были проведены следственные действия, после чего писателю заочно было предъявлено обвинение по статье 159 части 1 и 244-1 части 3 пункт «г» («Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку»).

Несмотря на то, что писатель был освобожден из-под стражи, следственные мероприятия по данному уголовному делу, продолжаются. Ранее главы Следственного управления при ГУВД города Ташкента Дониер Ташходжаев говорил, что при необходимости правоохранительные органы назначат повторную экспертизу книги «Эти дни» («Бу кунлар»).

Однако правоохранительные органы до сих пор не обнародовали результаты второй экспертизы книги писателя Нурилло Отаханова.

«Вся надежда на президента!»

23 октября на своей странице в Facebook'е писатель Нурилло Отаханов написал о том, что его освобождение произошло благодаря президенту Узбекистана Шавкату Мирзияеву и поблагодарил главу государства.

«Сегодня мне позвонил один из моих друзей, который был рядом в мои тревожные дни. Он сообщил мне, что в мое дело вмешался лично президент! Он сказал, что мое спешное освобождение произошло по его инициативе! Мое дело еще не закрыто, дальнейшая судьба ‒ не ясна. Но все равно я хочу от своего имени и от имени своей семьи поблагодарить его за это. Пусть Аллах будет доволен им!», ‒ написал в Facebook'е писатель Нурилло Отаханов.

В недавнем разговоре с репортером «Озодлика» писатель выразил надежду на то, что рассмотрение уголовного дела, возбужденного в связи с публикацией его книги «Эти дни» («Бу кунлар»), окончательно завершится после непосредственного вмешательства президента Шавката Мирзияева.