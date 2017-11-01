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Узбекистан

Экс-директор компании Zeromax Миродил Джалолов переведен в Таштюрьму (новые подробности) 2

Бывший исполнительный директор компании Zeromax («Зеромакс») Миродил Джалолов.

Бывший исполнительный директор компании Zeromax («Зеромакс») Миродил Джалолов переведен из следственного изолятора Службы национальной безопасности (СНБ) на улице Гвардейской в печально известную Таштюрьму. Об этом «Озодлику» сообщил источник, приближенный к Джалолову, а также сотрудник Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Свобода на несколько месяцев

В январе 2017 года «Озодлик» сообщал о том, что бывший исполнителый директор компании Zeromax («Зеромакс») Миродил Джалолов был освобожден из зала суда 4 января и в тот же день уехал к себе на дачу в Ташкентской области.

В решении суда, копия которого оказалась в распоряжении редакции «Озодлика», подчеркивалось, что Миродилу Джалолову «дано время для возмещения ущерба».

Копия решения суда по делу Миродила Джалолова.
Копия решения суда по делу Миродила Джалолова.

​Однако, как сообщил нашему радио один из приближенных к бывшему директору компании Zeromax, в марте этого года Миродил Джалолов снова был арестован.

– Потому что ему не удалось возместить государству ущерб в десятки миллионов долларов, – добавил собеседник.

В результате, по словам нашего источника, бизнесмен был снова взят под арест и содержался в следственном изоляторе узбекских спецслужб.

Миродил Джалолов даст показания на слушаниях по делу Гульнары Каримовой

Как сообщил недавно «Озодлику» приближенный к следствию сотрудник Генпрокуратуры Узбекистана, ожидается, что бывший исполнительный директор компании Zeromax («Зеромакс») Миродил Джалолов даст показания в суде по делу Гульнары Каримовой.

По его словам, показания Миродила Джалолова будут связаны исключительно с деятельностью компании Zeromax.

27 октября источник, приближенный к следственной группе Швейцарии, расследующей крупное коррупционное дело, в котором фигурирует старшая дочь покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова, говорил «Озодлику» о том, что узбекские власти сообщили швейцарской стороне о начале судебных слушаний по делу Гульнары Каримовой.

Напомним, что летом 2012 года Генеральная прокуратура Швейцарии заморозила более 800 миллионов долларов на счетах, принадлежавших Гульнаре Каримовой. Недавно стало известно о том, что длившееся более пяти лет следствие находится на завершающей стадии.

28 июля этого года Генеральная прокуратура Узбекистана прояснила судьбу дочери Ислама Каримова. В сообщении главного надзорного органа говорилось о том, что Гульнара Каримова отбывает пятилетнее тюремное заключение по вынесенному ей в 2015 году приговору в хищениях и вымогательстве денежных средств.

Кроме того, в заявлении Генпрокуратуры было отмечено, что «расследование уголовного дела в отношении Каримовой Г., выделенное в отдельное производство по фактам содействия организованной преступной группе в совершении ряда других преступлений», продолжается.

Миродил и Бекзод – две «дойные коровы» Гульнары

В начале октября этого года суд Стокгольма внес свидетельские показания бывшего главного директора телекоммуникационной компании МТС-Узбекистан Бекзода Ахмедова, которые в 2012 году он давал российскому следователю, а в 2015-м – следователям Швейцарии, в ряд документов, открытых для ознакомления общественности.

Показания Бекзода Ахмедова по делу компании Zeromax.
Показания Бекзода Ахмедова по делу компании Zeromax.

Именно показания Ахмедова, который на протяжении десяти лет считался «правой рукой» Гульнары Каримовы, сыграли большую роль для заведения одного из самых крупных в истории антикоррупционных уголовных дел и превратили президентскую дочь из самой могущественной женщины Узбекистана в заключенную.

В своих показаниях Бекзод Ахмедов, говоря об отношениях с Гульнарой Каримовой, заявил, что старшая дочь Ислама Каримова относилась к нему как к рабу и что он был для нее «дойной коровой».

По словам Бекзода Ахмедова, Гульнара Каримова аналогично относилась и к бывшему исполнительному директору компании Zeromax («Зеромакс») Миродилу Джалолову.

В своих показаниях Бекзод Ахмедов сказал, что компания Zeromax официально выполняла роль «консультанта» при заключении договора со шведско-финской телекоммуникационной компанией TeliaSonera.

По словам Ахмедова, он и Миродил Джалолов пришли к «абсолютно тайному соглашению» для того, чтобы Ахмедов смог избавиться от долга в 15 миллионов долларов, выплату которого требовала от него Гульнара Каримова:

«Этот договор был заключен для выплаты долга в 15 миллионов долларов...Тогда Гульнара Каримова повесила этот долг на меня, но я не выплатил его. Взамен я купил (телекоммуникационное) оборудование, а Zeromax доставил его...Мы с директором Zeromax'а договорились, что все наши связи и переговоры будут абсолютно тайными...Долги Zeromax'а началась после заключения и с момента исполнения этого договора», – говорил в своих показаниях Бекзод Ахмедов.

Вместе с тем в своих показаниях Бекзод Ахмедов заявил, что истинным владельцем компании Zeromax был Миродил Джалолов, а не Гульнара Каримова, как были уверены многие:

«Многие думают, что она (имеет ввиду компанию Zeromax – Ред.) принадлежит Гульнаре Каримовой, но я говорю вам со всей ответственностью, что компания принадлежит Миродилу Джалолову. Если бы за компанией стояла Гульнара Каримова, то Zeromax никогда не обонкротился бы. Я говорю, ссылаясь на имеющуюся у меня информацию, что данное положение позволило Гульнаре Каримовой оказывать давление на Миродила Джалолова», – говорил в своих показаниях бывший главный директор телекоммуникационной компании МТС-Узбекистан Бекзод Ахмедов.

Крах компании Zeromax

Зарегистрированная в Швейцарии компания Zeromax («Зеромакс») занималась бизнесом во многих отраслях узбекской промышленности, в частности, сельским хозяйством, строительством, текстильной промышленностью, транспортной логистикой, а также нефте-, газо- и золотодобычей.

Запущенная в эксплуатацию в 2005 году сеть автозаправочных станций UzGazOil, принадлежавшая компании Zeromax, спустя совсем немного времени превратилась в одну из самых образцовых АЗС в Узбекистане.

Согласно официальным цифрам, обнародованным Zeromax'ом в 2008 году, в то время активы компании составили 3.298 миллиардов швейцарских франков (почти 4,5 миллиарда долларов США).

В мае 2010 года деятельность компании Zeromax («Зеромакс») в Узбекистане была приостановлена, ее имущество конфисковано в пользу государства, а счета заморожены.

Миродил Джалолов, известный в Узбекистане под именем «Одилбой», был арестован в сентябре того же года.

Активы компании Zeromax в Узбекистане были переданы государству, автозаправки UzGazOil перешли под бренд «Узбекнефтегаз».

В судах до сих пор рассматриваются многомиллионные иски крупных кредиторов, обанкротившейся швейцарско-узбекской компании.

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