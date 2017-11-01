Экс-директор компании Zeromax Миродил Джалолов переведен в Таштюрьму (новые подробности) 2

Бывший исполнительный директор компании Zeromax («Зеромакс») Миродил Джалолов переведен из следственного изолятора Службы национальной безопасности (СНБ) на улице Гвардейской в печально известную Таштюрьму. Об этом «Озодлику» сообщил источник, приближенный к Джалолову, а также сотрудник Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Свобода на несколько месяцев

В январе 2017 года «Озодлик» сообщал о том, что бывший исполнителый директор компании Zeromax («Зеромакс») Миродил Джалолов был освобожден из зала суда 4 января и в тот же день уехал к себе на дачу в Ташкентской области.

В решении суда, копия которого оказалась в распоряжении редакции «Озодлика», подчеркивалось, что Миродилу Джалолову «дано время для возмещения ущерба».

​Однако, как сообщил нашему радио один из приближенных к бывшему директору компании Zeromax, в марте этого года Миродил Джалолов снова был арестован.

– Потому что ему не удалось возместить государству ущерб в десятки миллионов долларов, – добавил собеседник.

В результате, по словам нашего источника, бизнесмен был снова взят под арест и содержался в следственном изоляторе узбекских спецслужб.

Миродил Джалолов даст показания на слушаниях по делу Гульнары Каримовой

Как сообщил недавно «Озодлику» приближенный к следствию сотрудник Генпрокуратуры Узбекистана, ожидается, что бывший исполнительный директор компании Zeromax («Зеромакс») Миродил Джалолов даст показания в суде по делу Гульнары Каримовой.

По его словам, показания Миродила Джалолова будут связаны исключительно с деятельностью компании Zeromax.

27 октября источник, приближенный к следственной группе Швейцарии, расследующей крупное коррупционное дело, в котором фигурирует старшая дочь покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова, говорил «Озодлику» о том, что узбекские власти сообщили швейцарской стороне о начале судебных слушаний по делу Гульнары Каримовой.

Напомним, что летом 2012 года Генеральная прокуратура Швейцарии заморозила более 800 миллионов долларов на счетах, принадлежавших Гульнаре Каримовой. Недавно стало известно о том, что длившееся более пяти лет следствие находится на завершающей стадии.

28 июля этого года Генеральная прокуратура Узбекистана прояснила судьбу дочери Ислама Каримова. В сообщении главного надзорного органа говорилось о том, что Гульнара Каримова отбывает пятилетнее тюремное заключение по вынесенному ей в 2015 году приговору в хищениях и вымогательстве денежных средств.

Кроме того, в заявлении Генпрокуратуры было отмечено, что «расследование уголовного дела в отношении Каримовой Г., выделенное в отдельное производство по фактам содействия организованной преступной группе в совершении ряда других преступлений», продолжается.

Миродил и Бекзод – две «дойные коровы» Гульнары

В начале октября этого года суд Стокгольма внес свидетельские показания бывшего главного директора телекоммуникационной компании МТС-Узбекистан Бекзода Ахмедова, которые в 2012 году он давал российскому следователю, а в 2015-м – следователям Швейцарии, в ряд документов, открытых для ознакомления общественности.

Именно показания Ахмедова, который на протяжении десяти лет считался «правой рукой» Гульнары Каримовы, сыграли большую роль для заведения одного из самых крупных в истории антикоррупционных уголовных дел и превратили президентскую дочь из самой могущественной женщины Узбекистана в заключенную.

В своих показаниях Бекзод Ахмедов, говоря об отношениях с Гульнарой Каримовой, заявил, что старшая дочь Ислама Каримова относилась к нему как к рабу и что он был для нее «дойной коровой».

По словам Бекзода Ахмедова, Гульнара Каримова аналогично относилась и к бывшему исполнительному директору компании Zeromax («Зеромакс») Миродилу Джалолову.

В своих показаниях Бекзод Ахмедов сказал, что компания Zeromax официально выполняла роль «консультанта» при заключении договора со шведско-финской телекоммуникационной компанией TeliaSonera.

По словам Ахмедова, он и Миродил Джалолов пришли к «абсолютно тайному соглашению» для того, чтобы Ахмедов смог избавиться от долга в 15 миллионов долларов, выплату которого требовала от него Гульнара Каримова:

«Этот договор был заключен для выплаты долга в 15 миллионов долларов...Тогда Гульнара Каримова повесила этот долг на меня, но я не выплатил его. Взамен я купил (телекоммуникационное) оборудование, а Zeromax доставил его...Мы с директором Zeromax'а договорились, что все наши связи и переговоры будут абсолютно тайными...Долги Zeromax'а началась после заключения и с момента исполнения этого договора», – говорил в своих показаниях Бекзод Ахмедов.

Вместе с тем в своих показаниях Бекзод Ахмедов заявил, что истинным владельцем компании Zeromax был Миродил Джалолов, а не Гульнара Каримова, как были уверены многие:

«Многие думают, что она (имеет ввиду компанию Zeromax – Ред.) принадлежит Гульнаре Каримовой, но я говорю вам со всей ответственностью, что компания принадлежит Миродилу Джалолову. Если бы за компанией стояла Гульнара Каримова, то Zeromax никогда не обонкротился бы. Я говорю, ссылаясь на имеющуюся у меня информацию, что данное положение позволило Гульнаре Каримовой оказывать давление на Миродила Джалолова», – говорил в своих показаниях бывший главный директор телекоммуникационной компании МТС-Узбекистан Бекзод Ахмедов.

Крах компании Zeromax

Зарегистрированная в Швейцарии компания Zeromax («Зеромакс») занималась бизнесом во многих отраслях узбекской промышленности, в частности, сельским хозяйством, строительством, текстильной промышленностью, транспортной логистикой, а также нефте-, газо- и золотодобычей.

Запущенная в эксплуатацию в 2005 году сеть автозаправочных станций UzGazOil, принадлежавшая компании Zeromax, спустя совсем немного времени превратилась в одну из самых образцовых АЗС в Узбекистане.

Согласно официальным цифрам, обнародованным Zeromax'ом в 2008 году, в то время активы компании составили 3.298 миллиардов швейцарских франков (почти 4,5 миллиарда долларов США).

В мае 2010 года деятельность компании Zeromax («Зеромакс») в Узбекистане была приостановлена, ее имущество конфисковано в пользу государства, а счета заморожены.

Миродил Джалолов, известный в Узбекистане под именем «Одилбой», был арестован в сентябре того же года.

Активы компании Zeromax в Узбекистане были переданы государству, автозаправки UzGazOil перешли под бренд «Узбекнефтегаз».

В судах до сих пор рассматриваются многомиллионные иски крупных кредиторов, обанкротившейся швейцарско-узбекской компании.