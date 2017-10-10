Спор вокруг $15 млн. долларов превратил Бекзода Ахмедова «во врага» Гульнары Каримовы

2 октября суд Стокгольма внес свидетельские показания бывшего главного директора телекоммуникационной компании МТС-Узбекистан Бекзода Ахмедова, которые в 2012 году он давал российскому следователю, а в 2015-м – следователям Швейцарии, в ряд документов, открытых для ознакомления общественности. Именно показания Ахмедова, который на протяжении десяти лет считался «правой рукой» Гульнары Каримовы, сыграли большую роль для заведения одного из самых крупных в истории антикоррупционных уголовных дел и превратили президентскую дочь из самой могущественной женщины Узбекистана в заключенную.

Четырехчасовой «допрос»

Первый официальный документ, объявленный судом Стокгольма открытым для ознакомления общественности, называется «Протокол допроса свидетеля». В нем приводится основной смысл сказанных экс-главой телекоммуникационной компании МТС-Узбекистан Бекзодом Ахмедовым во время допроса, проведенного 10 сентября 2012 года старшим следователем по особо важным делам 3-го отдела Управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России О. Сильченко.

На каждом листе 17-страничного протокола допроса стоит подпись Бекзода Ахмедова, на последем – его адвоката Валерия Орлова.

Как приводится в данном протоколе, Бекзод Ахмедов допрашивался в качестве свидетеля в рамках уголовного дела №369659 (уголовное дело, заведенное в 2012 году относительно нарушения закона против монополии в деятельности российской телекоммуникационной компании МТС в Узбекистане – Ред.), возбужденного по статьям 189¸190 и 191 УК РФ.

До начала допроса Бекзод Ахмедов попросил следователя, ссылаясь на статью 3 Уголовно-процессуального кодекса РФ, гарантировать ему обеспечение безопасности в качестве свидетеля, отказался давать показания против себя, своей семьи и близких, а также дал свое согласие на использование его показаний в качестве доказательств по данному уголовному делу в случае последующего отказа им от своих показаний.

Проведение допроса началось после того, как 20 августа 2012 года российская сторона удовлетворила просьбу Ахмедова о предоставлении ему гарантии безопасности.

«Предложения, от которых невозможно отказаться»

В своих показаниях Бекзод Ахмедов говорил в основном о своих отношениях со старшей дочерью ныне покойного первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой и об их бизнес-партнерстве.

Как рассказал российскому следователю Ахмедов, он познакомился с Гульнарой Каримовой в 2001 году через свою старшую сестру Нилюфар, которая училась с президентской дочерью на философско-экономическом факультете Ташкентского государственного университета. По его словам, начиная с декабря 2001 года он начал числиться менеджером компании СТОРЕС, владелецей которой являлась Каримова, и одновременно занял должность директора ташкентского сервисного центра узбекско-американской телекоммуникационной компании «Уздунробита».

«Я не смог отказать Гульнаре Каримовой в просьбе указать меня в документах в качестве управляющего ее компании, потому что отказать ей было нельзя», – сказал во время допроса Бекзод Ахмедов, добавив при этом, что никогда не получал от Каримовой зарплату за данную работу.

Согласно показаниям, приведенным в протоколе, Бекзод Ахмедов познакомился с председателем совета учредителей узбекско-американского СП «Уздунробита», президентом американской компании ICG Inc. Дадли Кристи в 1996 году во время учебы в США. Ахмедов помог Кристи, владевшему 45 процентами акций «Уздунробиты» и пожелавшему познакомиться и вести совместный бизнес с Гульнарой Каримовой, встретиться с президентской дочерью в 2001 году в Лондоне.

Из подробностей этой встречи становится ясно, что Ахмедов являлся основным переговорщиком Гульнары Каримовой и «правой рукой» президентской дочери в деле по взятию ею под свой полный контроль телекоммуникационный рынок Узбекистана.

Захват «Уздунробиты»

В конце переговоров, проведенных в Дубае после встречи в Лондоне, американские акционеры «Уздунробиты» соглашаются под угрозой «столкнуться с серьезными проблемами в Узбекистане» передать 20 процентов акций этой компании в распоряжении компании Реви Холдингс, принадлежавшей Гульнаре Каримовой. Взамен Каримова обещает американским инвесторам решить проблемы компании с конвертацией и помочь получить лицензию на услуги международной телефонной связи.

Как приводится в признательных показаниях Ахмедова, меморандум о передачи 20 процентов акций «Уздунробиты» в распоряжение компании Гульнары Каримовой был подписан в ноябре 2001 года управляющим директором Реви Холдингс Фарходом Иногамбаевым и главным учредителем компании ICG Шахидом Ферозом. А в январе 2002 года Реви Холдингс официально присоединился к группе учредителей «Уздунробиты», Ахмедов был назначен гендиректором компании.

После того, как Фарход Иногамбаев после разногласий с Гульнарой Каримовой был вынужден бежать в США, в конце 2002 года президентская дочь, по свидетельским показаниям Ахмедова, оформила акции «Уздунробиты» на компанию Swisdorn Limited, оформленную на имя ее гражданского мужа Рустама Мадумарова.

В 2003 году американские инвесторы начали искать покупателя для «Уздунробиты». Российский МТС одним из первых выразил заинтересованность в покупке узбекско-американской телекоммуникационной компании. В августе 2004 года Гульнара Каримова, которая к этому времени владела 59 процентами акций «Уздунробиты», продала россиянам 33 процента своих акций за 100 миллионов долларов, а американская сторона подписала с МТС соглашение о продаже своих 41 процента акций за 21 миллион долларов. Оставшиеся 26 процентов акций «Уздунробиты» Каримова в 2007 году продала российской телекоммуникационной компании МТС за 250 миллионов долларов.

Согласно показаниям Бекзода Ахмедова, он являлся основным переговорщиком в процессе преобретения буквально за бесценок у американских инвесторов и узбекского государства компании «Уздунробита», а в дальнейшем помог Каримовой продать компанию российскому МТС. Он играл центральную роль в присвоении президентской дочерью 350 миллионов долларов.

Однако Бекзод Ахмедов, заявивший вначале допроса в Москве о том, что не будет давать показаний против себя, не сообщил следователю о том, какую сумму он заработал сам в процессе купли-продажи «Уздунробиты».

Coscom постигла участь «Уздунробиты»

Спустя совсем немного времени после того, как 350 миллионов долларов Каримовой были размещены на банковские счета в Гонконге, Ахмедов приступил к процессу по передаче еще одной телекоммуникационной компании Coscom в распоряжение президентской дочери, а затем начал разрабатывать стратегию по выгодной продаже данной компании зарубежным инвесторам.

Как приводится в протоколе допроса, весной 2007 года второй крупный игрок на телекоммуникационном рынке Узбекистана – американская компания MCT Corp., являвшаяся владельцем 97 процентов акций Coscom, подписала договор о продаже данного мобильного оператора Катар Телекому.

Каримова, потребовавшая доли от этой сделки, после отказа американской стороны приняла решение о приостановлении лицензии мобильного оператора Coscom сроком на 10 дней. После данной угрозы американская сторона была вынуждена расторгнуть договор с Катар Телекомом, и по требованию Каримовой, вынужденно продала свою долю в Coscom'е телекоммуникационной компании TeliaSonera (ныне Telia), акциями которой владели правительства Швеции и Финляндии.

И в данной сделке, по требованию Каримовой, основным переговорщиком выступил Бекзод Ахмедов, являвшийся на тот момент гендиректором МТС-Узбекистан. В результате переговоров, проведенных Ахмедовым, TeliaSonera перевела на банковские счета офшорной компании Takilant (ею через подставные лица владела старшая дочь Ислама Каримова Гульнара – Ред.) в Латвии и Швейцарии в общей сложности более 330 миллионов долларов.

Напомним, что после долгого расследования шведская компания признала, что давала взятки окружению Каримовой на общую сумму 331 миллион долларов, и выплатила штраф в почти миллиард долларов.

«Черная кошка» в 15 миллионов

Чуть позже между Гульнарой Каримовой и Бекзодом Ахмедовым, который играл главную роль в деле по захвату двух крупных мобильных операторов в Узбекистане – «Уздунробиты» и Coscom, а также в процессе перевода более одного миллиарда долларов на банковские счета за рубежом, пробежала «черная кошка». Согласно протоколу допроса, причиной разногласия между Каримовой и Ахмедовым стал спор вокруг 15 миллионов долларов.

16 декабря 2011 года налоговые органы и прокуратура начали комплексную проверку в компании МТС-Узбекистана (бывшая «Уздунробита»), возглавляемой Бекзодом Ахмедовым. В результате проверок, которые продлились три месяца, обнаружилось, что в 2008-2010 годах «Уздунробита» не доплатила в казну государства налог в размере 1,5 миллиона долларов. По словам Ахмедова, позже компания выплатила государству эту сумму в назначенное время.

Как рассказал российскому следователю Бекзод Ахмедов, еще до окончания проверок в компании Гульнара Каримова отправила к нему свою помощницу Гаяне Авакян с требованием выплатить ей 15 миллионов долларов.

«В ходе проверки 15 февраля 2012 года Гаяне Авакян пригласила меня в офис «Шошкент», находящийся в Ташкенте. В офисе Авакян предъявила мне компьютерную распечатку на двух листах с рукописными пометками на полях, сделанными Каримовой. В этой распечатке были указаны расходы компании «Уздунробита» на рекламу с 2007 года по ноябрь 2011 года. Причем, суммы, указанные в распечатке полностью совпадали с теми данными, которые были представлены компанией «Уздунробита» сотрудникам налоговой инспекции, проводившим проверку. В распечатке, предъявленной мне Авакян, Каримова требовала возратить ей из моих собственных средств и средств менеджмента сумму порядка 30 миллиардов сум (15 миллионов долларов), а также предоставить ей расшифровку командировочных расходов сотрудников компании и суммы спонсорских и благотворительных расходов, произведенных компанией «Уздунробита» за рассматриваемый период (с 2007 года по ноябрь 2011 года). С точки зрения Каримовой, все рекламные услуги должны были преобретаться компанией «Уздунробита» не напрямую, а через компании «Терра групп», которые принадлежат Каримовой», – сказал во время допроса в Москве Бекзод Ахмедов.

По словам Бекзода Ахмедова, Гульнара Каримова угрожала ему тюрьмой в случае, если он в назначенное время не переведет на ее счет данную сумму. Ахмедову, по его словам, пришлось продать дом и отдать Каримовой первую часть суммы в размере 1 163 000 миллиона долларов наличными.

Кроме того, во время допроса в Москве бывший директор телекоммуникационной компании МТС-Узбекистана рассказал следователю о том, что Каримова потребовала от него заплатить 250 тысяч долларов за ее совместную фотографию с бывшим президентом США Биллом Клинтоном и принцем Монако Альбертом II, сделанную во время благотворительного вечера в рамках Каннского кинофестиваля. По словам Ахмедова, данную сумму он перевел на банковский счет Каримовой в США.

Гульнара Каримова, не прекратившая угрожать и оказывать давление на Бекзода Ахмедова с требованием выплатить остальную часть задолженных им 15 миллионов долларов, со слов Ахмедова, предложила ему продать квартиру в Москве. По его словам, она заявила, что в противном случае, под давлением окажется не только он сам, но и его жена и дети.

«В указанной связи, опасаясь за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье моей семьи, 6 июня 2012 года я был вынужден нелегально покинуть территорию Узбекистана и впоследствии приехать в Москву», – сказал на допросе в Москве Бекзод Ахмедов.

Арест приближенных Гульнары

Ахмедов, заявивший во время допроса о том, что был вынужден покинуть Узбекистан из-за угрозы его жизни и жизни его семьи, сказал, что узнал через СМИ о задержании 30 июня в Швейцарии двух приближенных Гульнары Каримовой – Алишера Эргашева и Шахруха Сабирова.

Алишер Эргашев и Шахрух Сабиров были задержаны сотрудниками швейцарской прокуратуры летом 2012 года в банке Lombard Odier в Женеве при попытке снять деньги со счетов, открытых на имя Гаяне Авакян.

Однако, по словам Ахмедова, истинной владелицей денег на этих банковских счетах и недвижимости в Европе, является Гульнара Каримова. Во время допроса он утверждал, что не имеет к ним никакого отношения.

После задержания в Швейцарии приближенных Каримовой, Бекзод Ахмедов согласился сотрудничать со швейцарской прокуратурой и дать показания. В этих целях он нанял себе адвоката.

Ранее «Озодлик» сообщал о подробностях допроса, проведенного в 2015 году следователями Швейцарии. Во время четырехдневного допроса экс-глава МТС-Узбекистан Бекзод Ахмедов предоставил следствию больше подробностей о преступлениях старшей дочери ныне покойного президента Узбекистана.

В 2012 году в интервью швейцарскому журналу «Билан» Гульнара Каримова обвинила Ахмедова в распространении компромата против нее.

Напомним, что о подозрительных суммах, которые несколько телекоммуникационных компаний переводили на счета компаний Гульнары Каримовой стало известно еще в 2012 году. Через год в США и нескольких европейских странах начались расследования по этим делам.

Под подозрение тогда попали TeliaSonera, VimpelCom и МТС. По утверждению финансовых экспертов, совокупно Гульнара Каримова получила от телекоммуникационных компаний порядка 1 млрд долларов. Часть была отмыта через покупку активов в разных странах, включая роскошную виллу в Швейцарии. Суммы, которые компании ей переводили, были взятками, которые должны были обеспечить доступ компаниям на рынок Узбекистана.

После начала расследований в США и Европе, узбекские власти начали свою проверку. В 2015 году Гаяне Авакян, близкий человек старшей дочери президента Узбекистана, была приговорена к тюремному сроку. Сама Гульнара Каримова была взята под домашний арест.

Летом этого года Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о том, что в августе 2015 года Ташкентский областной суд признал дочь экс-президента Узбекистана виновной в хищениях и вымогательстве денежных средств и приговорил к пяти годам ограничения свободы.