Бекзод Ахмедов: Главной ошибкой Гульнары было объявление меня в розыск по линии Интерпола

В распоряжении «Озодлика» оказались материалы допроса, проведенного в 2015 году прокурорами Швейцарии с самым близким бизнес-партнером Гульнары Каримовой – Бекзодом Ахмедовым. Во время четырехдневного допроса, проведенного четырьмя швейцарскими следователями, Бекзод Ахмедов – экс-глава принадлежавшего российской МТС сотового оператора «Уздунробита» – предоставил следствию больше подробностей о преступлениях старшей дочери ныне покойного президента Узбекистана.

Сам себе адвокат

В мае 2015 года в Генпрокуратуре России в Москве четыре следователя Федеральной прокуратуры и Федеральной криминальной полиции Швейцарии в течение четырех дней допрашивали Бекзода Ахмедова – экс-главу сотового оператора «Уздунробита», принадлежавшего российской телекоммуникационной компании МТС.

​Допрос, который длился с 12-го по 15-е мая, проводился под руководством федерального прокурора Патрика Ламона (Patrick Lamon) в рамках уголовного дела, возбужденного Федеральной прокуратурой Швейцарии против Бекзода Ахмедова.

Вначале допроса швейцарский прокурор сообщил Ахмедову, что, кроме него, уголовное дело по обвинению в отмывании денег и по другим обвинениям возбуждено против самой Гульнары Каримовой, ее гражданского мужа Рустама Мадумарова, а также в отношении нескольких приближенных к ней лиц – Гаяне Авакян, Алишера Эргашева и Шахруха Сабирова.

После того, как следователи ознакомили Бекзода Ахмедова с его правами согласно законодательству Швейцарии, он изъявил желание отвечать на их вопросы без присутствия адвоката.

Во время первой сессии допроса, начавшейся 12 мая, в 11 часов по московскому времени, Ахмедов, в основном, отвечал на вопросы, связанные об отношениях Гульнары Каримовой с компанией «Уздунробита», которой он руководил на протяжении более десяти лет, а также с процессом перехода большей части акций этой компании из рук американских инвесторов и правительства Узбекистана в распоряжение Каримовой.

Отвечая на эти вопросы, Ахмедов повторил то, о чем ранее рассказывал следователю Следственного департамента МВД РФ во время допроса, проведенного 12 сентября 2012 года. Он рассказал о том, что Гульнара Каримова, не инвестировав ни копейки, захватила все операторы мобильной связи и телекоммуникационную сферу в Узбекистане.

«Почему Гульнара назначила вас гендиректором “​Уздунробита”​?»

Отвечая на этот вопрос швейцарских следователей, Бекзод Ахмедов сказал, что Гульнару Каримову, осознавшую, что в 2002 году в телекоммуникационной сфере можно «сделать деньги из воздуха», интересовали исключительно деньги.

«Она, не потратив на «Уздунробиту» ни копейки, прибрала к рукам компанию и продала ее МТС за 350 миллионов долларов», – сказал следователям Бекзод Ахмедов.

«Мои отношения с Гульнарой Каримовой были негладкими. С одной стороны, она относилась ко мне как к другу, с другой – как акционер компании, которой я руковожу. В-третьих, она относилась ко мне как к человеку, который задолжал ей большие деньги. Кроме того, она относилась ко мне как к «дойной корове», из которой можно вытягивать деньги в любое время. Она то поздравляла меня с днем рождения, то угрожала, что посадит меня и я сгнию в тюрьме. То приглашала на свой день рождения, то пыталась запретить моим родителям выехать из страны и отнять мои дома. Для меня трудно сказать, кто такая Гульнара. Она смотрела на меня, как на своего раба. Но я никогда не считал себя ее рабом. Решения давал я. Пока она не переходила все границы, я соглашался с ней, но это продолжалось до тех пор, пока дело не начинало касаться моей семьи. На самом деле, у меня и выбора особого не было. Я мог спокойно оказаться в психушке! Она даже могла приказать убить меня. Потому что Гульнара считала себя самой могущественной женщиной», – говорил на допросе Бекзод Ахмедов.

Требование выплатить за один день 50 миллионов

По словам Ахмедова, несмотря на то, что в 2007 году Гульнара Каримова продала «Уздунробиту» российскому МТС за 350 миллионов долларов и вышла из состава ее акционеров, она не прекратила, а напротив, еще больше начала требовать с этой компании выдачи ей многомиллионных сум.

Ахмедов рассказал швейцарским следователям, что в один из дней Каримова потребовала с него, на тот момент занимавшего должность директора МТС-Узбекистан, предоставить ей за один день 50 миллионов долларов со счета компании.

«“Система” (группа, считающаяся собственником МТС, владельцем которой является российский миллиардер Владимир Евтушенков – Ред.) решила выкупить через «Уздунробиту» акции «Узпромстройбанка». Их стоимость составляла 50 миллионов долларов. Гульнара тоже заинтересовалась покупкой этого банка. Узнав об этом, “Система” отказалась от намерения купить банк. Однако Гульнара решила, что на счету «Уздунробиты» имеются 50 миллионов долларов наличными и отправила ко мне своего помощника по имени Надыр, который сообщил мне, что я должен за один день достать ей 50 миллионов долларов», – рассказал следователям Бекзод Ахмедов.

По его словам, в тот же день он потребовал встречу с ней с глазу на глаз.

«Мы поговорили с ней в принадлежащем ей развлекательном заведении «Fashion Bar» в Ташкенте. Я сказал, что не могу сделать этого. Она сказала мне: «Ты не оставил мне другого пути, как бросить тебя в тюрьму». Я объяснил ей, что, в случае, если сделаю эту, то обязательно отправлюсь за решетку. Если бы я не нашел какого-нибудь выхода, то неприменно, оказался бы в тюрьме. То, что я пережил в 2012 году, могло случиться со мной в 2008-м. Я лишь продлил себе жизнь, пообещав ей любым путем найти эти 50 миллионов доларов. Это был самый трудный конфликт, который произошел между мной и Гульнарой. Она была очень могущественной дочерью могущественного президента, не бояться ее было невозможно», – сказал швейцарским следователям Бекзод Ахмедов. ​

Идея создать компанию Takilant исходила от Ахмедова

Основателем компании Takilant Ltd, которая сыграла основную роль в скандальном деле с дачей взяток зарубежными телекоммуникационными операторами TeliaSonera (ныне Telia), VimpelCom и МТС​ старшей дочери ныне покойного президента Узбекистана, со слов Бекзода Ахмедова, является именно он.

Как стало известно со слов Ахмедова, зарегистрированная в 2005 году на Гибралтаре оффшорная компания Takilant была создана непосредственно для легализации взяток, переданных Гульнаре Каримовой зарубежными телекоммуникационными компаниями.

«Для меня Takilant был средством для выплаты Гульнаре потребованных ею 50 миллионов долларов деньгами или акциями. Концепцию и стратегию Takilant в телекоммуникационной сфере разработал именно я», – сказал Ахмедов, добавив, что лично сам перевел на счет Takilant первую часть взяток (2007 год), полученных от МТС и TeliaSonera, для того, чтобы погасить «долг» в размере 50 миллионов долларов, потребованных от него Каримовой.

После этого Ахмедов признался следователям, что сам выступал посредником при входе трех зарубежных мобильных операторов – МТС, VimpelCom и TeliaSonera – в телекоммуникационный рынок Узбекистана. Он признался, что был вынужден вмешаться в этот процесс для того, чтобы выплатить Гульнаре Каримовой потребованный ею многомиллионный «долг».

В ходе четырехдневного допроса Ахмедов также поведал следователям информацию, касающуюся других управляющих компании Takilant.

«150 миллионнов или смерть»

Как приводится в показаниях Бекзода Ахмедова, данных в 2015 году в ходе допроса швейцарских следователей, «разбойнический аппетит» Гульнары Каримовой рос день ото дня и в 2012 году она уже потребовала от него предоставить ей 150 миллионов долларов.

«До того, как я покинул Узбекистан, она потребовала от меня дать ей 150 миллионов со счета «​Уздунробиты​», президентом которой я являлся. И тогда я понял, что она хочет от меня не только денег, но и полностью уничтожить меня», ​– говорил на допросе Бекзод Ахмедов.

В ходе дачи показаний Ахмедов предоставил швейцарским следователям документы, в которых подтверждалось, что некая женщина после угроз со стороны Гульнары Каримовой покончила жизнь самоубийством, выпив уксусной кислоты.

Самая большая ошибка Гульнары...

Ахмедов, рассказавший следователям о том, что был вынужден покинуть Узбекистан 6 июня 2012 года после угрозы смерти, остановился на том, что 15 июня был объявлен Каримовой в международный розыск по линии Интерпола.

«Это было самой большой ошибкой Гульнары Каримовой», ​– сказал Ахмедов.

По его словам, он не знал, что Гульнара Каримова в свое время открыла в банке Lombard Odier (LODH) счета на его имя, на которые перечислялись сотни миллионов долларов и другие дорогостоящие вещи.

«Алишер и Шахрух приходили ко мне от имени Гульнары и просили подписать чистые листы бумаги или же какие-то тайные документы. Я не мог отказать им. Среди этих документов, по моим предположениям, были доверенности на открытие банковских счетов или приобретение недвижимости на мое имя. Для того, чтобы открыть счет в банках Швейцарии не требуется присутствие человека, на чье имя открывается счет, – сказал швейцарским следователям Бекзод Ахмедов, объяснив, что не был информирован о том, что на его имя в банке Lombard Odier (LODH) были открыты счета.

Опасаясь того, что Бекзод Ахмедов может воспользоваться ее деньгами на своем счету, Гульнара Каримова отправляет в швейцарский банк своих доверенных лиц, вначале Гаяне Авакян, а затем – Алишера Эргашева и Шахруха Сабирова.

Банк Lombard Odier отказывает Гаяне Авакян в выдаче со счета Ахмедова около 200 миллионов долларов, затем с этой же целью в банк обращаются Эргашев и Сабиров. Сотрудники банка сообщают о них в полицию, в результате доверенных лиц Гульнары Каримовой задерживают. Этот случай, произошедший 30 июня 2012 года, становится причиной возбуждения в Швейцарии уголовного дела в отношении самой Гульнары Каримовой.

Данное уголовное дело, которым руководит следователь по финансовым преступлениям Федеральной прокуратуры Швейцарии Патрик Ламон, до сих пор продолжается. Когда именно дело будет передано в суд, пока официально не сообщается. Помимо этого, нет никакой информации о том, было ли снято обвинение с Бекзода Ахмедова, который согласился добровольно сотрудничать со следствием.

Сообщается, что Бекзод Ахмедов, бежавший от Гульнары Каримовой и создавший на Западе правовую почву для крушения ее империи, с 2012 года живет в России, предоставившей ему гарантии безопасности.

Между тем, пока уголовные дела, начатые в Швейцарии, а затем продолженные в Швеции, Франции, Голландии и Латвии, не завершились, все фигуранты этого дела были обвинены Генеральной прокуратурой Узбекистана в совершении тяжких экономических преступлений и отправлены приговором суда в тюрьму.

Как говорится в обнародованном 27 июля официальном заявлении Генпрокуратуры Узбекистана, «приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Гульнара Каримова была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уголовного кодекса РУз, и ей назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы».