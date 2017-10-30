Россия окажет консультационное содействие Узбекистану по возрождению оборонпрома

Военно-промышленная комиссия России (ВПК РФ) окажет консультационное содействие Узбекистану по возрождению оборонной промышленности, сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин по итогам переговоров с президентом страны Шавкатом Мирзияевым и премьер-министром Абдуллой Ариповым.

«ВПК окажет содействие правительству Узбекистана с точки зрения работы по тому, как организовать систему ценообразования на продукцию военного назначения, как сформировать долгосрочную программу планирования развития вооружения и подготовку промышленности», – сказал российский вице-премьер.

Напомним, что делегация РФ во главе с заместителем председателя правительства Дмитрием Рогозиным прибыла в Узбекистан 27 октября.

На состаявшейся в Ташкенте встрече президент Шавкат Мирзияев и Дмитрий Рогозин обсудили также вопросы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Узбекистаном и Россией.

Как сообщила ранее пресс-служба президента Узбекистана, на встрече была отмечена важность укрепления промышленной кооперации между ведущими предприятиями и компаниями двух стран.