Мирзияев и Рогозин обсудили рост торговли между Узбекистаном и Россией

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 27 октября принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина.

На встрече обсуждены вопросы расширения торгово-экономического, инвестиционного и военно-технического сотрудничества между Узбекистаном и Россией.

Отмечена важность укрепления промышленной кооперации между ведущими предприятиями и компаниями двух стран, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.