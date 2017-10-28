Мирзияев и Рогозин обсудили рост торговли между Узбекистаном и Россией
Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 27 октября принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина.
На встрече обсуждены вопросы расширения торгово-экономического, инвестиционного и военно-технического сотрудничества между Узбекистаном и Россией.
Отмечена важность укрепления промышленной кооперации между ведущими предприятиями и компаниями двух стран, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.
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