Швейцарским следователям не позволили встретиться с Гульнарой Каримовой, заявив, что над ней идет суд

Визит швейцарских следователей, которые планировали на следующей неделе прилететь в Узбекистан, чтобы встретиться с фигурантами дела о коррупции в особо крупном размере и отмывании денег, в частности, лично пообщаться с Гульнарой Каримовой, отложен на неопределенное время. Как сообщил «Озодлику» швейцарский чиновник, имеющий непосредственное отношение к данному процессу, причиной отмены визита стал ответ, полученный от узбекской стороны.

В ответе узбекской стороны говорится о том, что в ближайшие дни в Ташкенте намечено судебное заседание по делу Гульнары Каримовой и поэтому швейцарским следователям не удастся с ней встретиться.

В рамках уголовного дела, возбужденного в Швейцарии в июле 2012 года, шесть граждан Узбекистана – Гульнара Каримова, Бекзод Ахмедов, Рустам Мадумаров, Гаяне Авакян, Алишер Эргашев и Шахрух Сабиров – подозреваются в совершении преступлений, связанных с коррупцией в особо крупном размере и отмыванием денег.

Более 800 миллионов долларов США на счетах швейцарского банка Lombart Odier, открытых на имя вышеназванных лиц, были заморожены в рамках данного уголовного дела.

Следственная группа во главе с федеральным прокурором Швейцарии Патриком Ламоном, планировавшая на следующей неделе приехать в Ташкент, обращалась к правительству Узбекистана с просьбой предоставить возможность поговорить лицом к лицу с подозреваемыми по данному уголовному делу, в частности, с Гульнарой Каримовой.

Однако, по словам швейцарского чиновника, осведомленного о ситуации, ответ, полученный из Ташкента вынудил швейцарских следователей отложить запланированный ранее визит:

– Узбекская сторона отправила небольшое письмо. В нем сказано, что в день приезда швейцарской делегации встретиться с Каримовой им не удастся, так как в эти дни она предстанет в суде. Другие подробности в письме не приводятся. В каком суде будет рассматриваться дело Каримовой, и где она сейчас содержится – об этом в письме ничего не сказано, – говорит собеседник «Озодлика», который лично ознакомился с письмом, отправленным из Ташкента.

27 октября пресс-служба Генеральной прокуратуры Швейцарии коротко сообщила в ответ на запрос «Озодлика» о том, что «никто из сотрудников Генпрокуратуры не едет на следующей неделе в Узбекистан».

Корреспондент ведущего швейцарского издания Le Temps Сильвен Бессон ( Sylvain Besson), который с самого начала следил за ходом уголовного дела, возбужденного против Гульнары Каримовой и еще пяти узбекистанцев, говорит нашему радио, что швейцарские следователи планировали приехать в Ташкент, чтобы ускорить передачу уголовного дела в суд:

​– Около года назад из Швейцарии в Ташкент приехали 5-6 прокуроров. Тогда вместе с этой группой, которую возглавлял Патрик Ламон, Узбекистан посетил адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа (Grégoire Mangeat), выступающий от ее имени перед следствием и судом в Швейцарии. На следующей неделе эта группа снова планировала посетить Узбекистан. По данным моих источников, их целью было добиться, чтобы фигуранты уголовного дела подписали последние показания, которые необходимы для передачи дела в суд, – говорит швейцарский журналист Сильвен Бессон.

19 октября Бессон, ссылаясь на своих источников, приближенных к следствию, писал о том, что суд пока не арестовал 800 миллионов долларов, однако по меньшей мере три страны – Узбекистан, США и Голландия – претендуют на активы Каримовой. По данным журналиста, Швейцария и Швеция тоже планируют получить некую часть этих денег.

Отложенный на неопределенное время визит швейцарских следователей в Ташкент непосредственно связан с реституцией этих денег, говорит «Озодлику» Сильвен Бессон:

– Я предполагал, что этот визит непосредственно связан с реституцией замороженных в Швейцарии денег. По-моему, швейцарские прокуроры практически подготовили обвинительное заключение и готовятся просить суд конфисковать эти деньги. Для конфискации этих денег необходимы всего лишь приговор и печать суда. Если обвиняемые признают свою вину и подпишут необходимые показания, то это позволит швейцарскому суду удовлетворить запрос прокуратуры и вынести заочный приговор гражданам Узбекистана. Однако, если обвиняемые не признают свою вину и потребуют проведения открытого суда, то процесс затруднится и затянется надолго. По моему мнению, прокурор Ламон планировал отправиться в Узбекистан именно по этой причине, – сказал в беседе с репортером «Озодлика» корреспондент ведущего швейцарского издания Le Temps Сильвен Бессон.

Как стало известно «Озодлику» со слов собственных источников, в прошлом году в ходе визита в Узбекистан швейцарским следователям удалось допросить пятерых из шести фигурантов данного уголовного дела. (Шестой фигурант уголовного дела Бекзод Ахмедов, являющийся бывшим главным директором телекоммуникационной компании МТС-Узбекистан, с 2012 года проживает в России – Ред.). Четверо содержащихся в тюрьмах или под арестом обвиняемых признали выдвинутые против них обвинения, сообщили наши источники.

И только один из фигурантов уголовного дела о коррупции в особо крупном размере и отмывании денег – Гульнара Каримова не признала выдвинутые против нее обвинения. В беседе с репортером «Озодлика» швейцарский чиновник выразил опасения тем, что отказ официального Ташкента, не позволившего швейцарским следователям встретиться на следующей неделе с Гульнарой Каримовой, может значительно запутать ее дело:

– Четверо обвиняемых, признав свою вину, могут быстрее выйти из узбекской тюрьмы. Но Гульнара – другой вопрос. Она может заявить, что в Узбекистане ее осудили несправедливо и потребовать, чтобы ее судили в Швейцарии. Но Ташкент не согласится выпустить Каримову в Швейцарию. Потому что она может разоблачить многих людей, в том числе чиновников нынешнего правительства. Но отказ в удовлетворении данного ее требования будет означать нарушение ее прав. В данном случае удерживание Каримовой за семью замками может совпадать с интересами обеих сторон, – сказал собеседник «Озодлика».

Как сообщили нашему радио источники в Швейцарии, в течение последнего года адвокату Гульнары Каримовой Грегуару Манжа не удалось встретиться, либо поговорить по телефону или переписаться по электронной почте со своей подзащитной.

– Если честно, то никто не знает, жива она или нет, – сказал в беседе с «Озодликом» швейцарский чиновник.

Напомним, что 28 июля этого года Генеральная прокуратура Узбекистана обнародовала информацию об уголовных делах в отношении старшей дочери ныне покойного первого президента республики Гульнары Каримовой. В ней сообщается, что Каримовой предъявлено обвинение по статьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уголовного кодекса Узбекистана. Как говорилось в сообщении главного надзорного органа, в августе 2015 года она была приговорена к наказанию в виде пяти лет ограничения свободы.

«Кроме того, продолжается расследование уголовного дела в отношении Каримовой Г., выделенного в отдельное производство по фактам содействия организованной преступной группе в совершении ряда других преступлений», – говорилось в сообщении Генпрокуратуры Узбекистана.

Официальное письмо, отправленное узбекской стороной швейцарским следователям, дает основание предполагать, что следственные действия в отношении Гульнары Каримовой завершены и дело передано в суд.

​Однако пока Генпрокуратура Узбекистана не сообщает общественности никакой информации относительно этого процесса.

Все попытки репортера «Озодлика» связаться 27 октября по телефону с пресс-службой Генпрокуратуры не увенчались успехом.