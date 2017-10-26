На замороженные в Швейцарии деньги Гульнары Каримовой претендуют несколько стран

Федеральная прокуратура Швейцарии завершает длившееся почти пять лет следствие по делу о замороженных в 2012 году активах дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Речь идет почти о 800 миллионах долларов США. Пока самое крупное в истории Швейцарии коррупционное дело не передано в суд, но уже несколько стран начали серьезную легальную борьбу за эти деньги.

Девятнадать стран сотрудничают по «делу Гульнары Каримовой»

Официальная информация о том, на какой стадии находится уголовное дело, заведенное Федеральной прокуратурой Швейцарии в июле 2012 года в отношении подозреваемой в таких серьезных преступлениях как коррупция и отмывание денег Гульнары Каримовой и пяти ее подельников, пока не обнародована.

25 октября пресс-служба Федеральной прокуратуры Швейцарии ответила на запрос редакции «Озодлика», в котором сообщила, что подробности этого процесса не могут быть разглашены, так как следствие по данному делу все еще продолжается.

«В июле 2012 года был начат процесс в отношении шести лиц, одной из которых является Гульнара Каримова. Они подозреваются в совершении таких преступлений как коррупция и отмывание денег. Федеральная прокуратура Швейцарии пока удерживает под арестом 800 миллионов франков (около 784 млн. долларов США). С момента возбуждения данного уголовного дела Федеральная прокуратура Швейцарии руководит вместе с девятнадцатью странами, в частности, Швецией, Голландией и США процессом оказания правовой помощи», – говорится в сообщении пресс-службы Федеральной прокуратуры Швейцарии.

Легальная головоломка

Оливье Лонгшан (Olivier Longchamp), эксперт по вопросам налогообложения и национальной финансовой безопасности из некоммерческой независимой организации «Бернская декларация» (EvB), в беседе с репортером «Озодлика» 25 октября сказал, что дело Гульнары Каримовой является одним из самых запутанных дел в международной юриспруденции:

– Этот процесс состоит из трех этапов. Первый этап – это следствие, второй – суд. Если суд конфискует деньги, то последует третий этап – процесс реституции. Дело Гульнары Каримовой является самым крупным коррупционным конфликтом в истории Швейцарии. Общая стоимость замороженных вкладов и других богатств составляет более 1 миллиарда долларов. Это достаточно большие средства. Во-вторых, данное дело рассматривают юриспруденции девятнадцати стран. Это известные широкой общественности США, Франция, Швейцария, Голландия и Швеция, а также Великобритания и Гонконг, о которых говорится совсем мало, и даже Британские Виргинские острова, которые являются оффшорной зоной. А это достаточно сложный легальный процесс. В данной ситуации конфликт между юриспруденциями этих стран просто неизбежен, – говорит Оливье Лонгшан.

Он считает, что подобный конфликт между юриспруденциями нескольких стран по «делу Гульнары Каримовой» уже начат. Поэтому Федеральная прокуратура Швейцарии заинтересована в скорейшей передаче дела в суд, пока конфликт между странами не приобрел более масштабный характер, говорит он.

– Пока у нас нет точной информации насколько долго будет длится процесс следствия. Но лично я воспринял статью, опубликованную на прошлой неделе в газете Le Temps, как материал, «слитый» прокуратурой. Из этой статьи я понял, что дело находится на окончательной стадии и обвинительное заключение уже готово, – сказал «Озодлику» эксперт по вопросам налогообложения и национальной финансовой безопасности из некоммерческой независимой организации «Бернская декларация» Оливье Лонгшан (Olivier Longchamp).

Тайные переговоры с правительством Швейцарии

В статье под заголовком «Коррупционные миллионы в Швейцарии вызывают зависть у иностранцев», опубликованной 19 октября в газете Le Temps, говорится о том, что несколько стран претендуют на замороженные в Швейцарии 800 миллионов франков (около 784 млн. долларов США), принадлежащих Гульнаре Каримовой. В статье сообщается о том, что основными претендентами на активы Каримовой выступают Узбекистан, США и Голландия.

Как приводится в данной статье, официальный Ташкент требует вернуть эти деньги узбекской стороне, утверждая, что замороженные в швейцарских банках деньги были украдены из Узбекистана, Соединенные Штаты Америки тоже претендуют на эти активы, заявляя, что финансовые преступления Каримовой и ее подельников осуществлялись в долларах при помощи американской банковской системы, а Голландия считает, что замороженные деньги были взятками, которые давались телекоммуникационными компаниями, работающими на территории этой страны, и поэтому активы Каримовой должны быть отданы голландской стороне.

Анонимный источник газеты Le Temps, информированный о подробностях этого дела, заявил, что в настоящее время каждая из сторон ведет тайные переговоры с правительством Швейцарии, чтобы заполучить замороженные активы Гульнары Каримовой.

«В Берне сейчас ломают голову над методами по возвращению этих денег. К этому процессу привлечены Конфедеративное государственное министерство, которое провело расследование по делу Гульнары Каримовой, Федеральное управление юстиции, Департамент международных отношений, а также Департамент по развитию и сотрудничеству», – сказал источник Le Temps.

Швейцарский чиновник, имеющий прямое отношение к процессу по делу Гульнары Каримовой, заявил корреспонденту Le Temps, что, замороженные деньги должны быть возвращены узбекской стороне, учитывая то, что они были украдены из Узбекистана.

Вместе с тем чиновник, имя которого издание не разглашает, добавил, что коррумпированность нынешнего правительства Узбекистана, как и прежнего, а также несоблюдение принципа верховенства закона в стране значительно затрудняют этот процесс.