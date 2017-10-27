Раненный в голову в Петербурге узбекский таксист выжил

Таксист, раненный в голову в Ленинградской области, выжил. По словам врачей, пуля, полученная в голову мигранта из Узбекистана, прошла на вылет и не задела жизненно важные органы. Это очередное нападение, совершенное на трудовых мигрантов в России.

25 октября, приблизительно в 10 часов вечера, в Ленинградской области двое пассажиров напали на таксиста из Узбекистана.

По сообщениям правоохранительных органов, таксист забрал пассажиров от Второй Комсомольской улицы и отвез в поселок Ропша. После того, как машина доехала до места назначения, пассажиры выстрелили в голову водителя. Однако таксист смог выскочить из автомобиля и убежать в сторону ближайшего садоводства. Увидевший таксиста охранник вызвал «скорую помощь», которая доставила его в городскую больницу №26 в Санкт-Петербурге.

Сотрудник ОВД Ломоносовского района в разговоре с репортером «Озодлика» сообщил, что автомобиль марки Chevrolet Lacetti со следами крови был обнаружен в кювете вблизи садоводческого хозяйства «Луч»:

– В окровавленном салоне автомобиля полиция нашла две резиновые пули и четыре отстрелянные гильзы, – сообщил нашему радио сотрудник полиции.

По словам питерских врачей, мигранту из Узбекистана провели экстренную операцию, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

По данным правоохранительных органов, по факту нападения на узбекского таксиста возбуждено уголовное дело по статье 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда) Уголовного кодекса России.

В ходе расследования полиции удалось установить, что заказ на такси был сделан с мобильного телефона, принадлежащего ранее судимому 32-летнему жителю 2-й Комсомольской улицы. Он объявлен в розыск.

Стоит отметить, что это уже второе по счету нападение, совершенное в октябре месяце на трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге.

13 октября в поселке Первомайское (Новая Москва) мужчина убил 24-летнего парикмахера из Узбекистана Достона Адеханова за то, что ему не понравилось, как его постригли. В ходе ссоры обвиняемый нанес металлическим прутом с заостренным концом 24-летнему узбекскому мигранту не менее четырех ударов в грудную клетку. После чего скрылся с места происшествия. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Достона Адеханова, который был единственным кормильцем в семье, похоронили 17 октября в Фергане.

Правоохранительные органы России расценивают жестокие нападения на трудовых мигрантов как « мелкое хулиганство» или «причинение средней тяжести вреда».

Ранее наше радио сообщало о том, что суд Бобруйского района города Москвы оштрафовал за совершение «мелкого хулиганства» жителя Смоленска, зарезавшего 25-летнего мигранта из Узбекистана, на 10 тысяч рублей (165 долларов США) и освободил из-под стражи в зале суда.