Сегодня в Узбекистане похоронят заколотого в России парикмахера

В кишлаке Ферганской области Узбекистана сегодня предадут земле 24-летнего Достона Адеханова: парикмахер был заколот до смерти в России за неудачную стрижку.

Тело Достона Адеханова уже доставили в Узбекистан из Москвы. Сегодня в его родном кишлаке в Ферганской области его предадут земле.

Мать погибшего, возможно, уже узнала о потере сына. По словам двоюродного брата Достона Акмаля, женщина недавно перенесла инсульт, и родственники не могли ей сказать, что ее сына нет, но готовили к известию сообщением, что он заболел и попал в реанимацию.

На самом деле Достон умер 13 октября в поселке Первомайское (Новая Москва).

Об обстоятельствах его смерти рассказал сенатор Антон Беляков, член Совета Федерации России. Как выяснилось, его приятель-бизнесмен стригся у Достона и рассказал ему об истории его убийства.

14 октября сенатор изложил обстоятельства смерти узбекистанца и опубликовал видео с камер наблюдения.

«Парикмахер, которого все звали Даня, брал за модельную стрижку 200–250 рублей. Работал Даня в дешевой подмосковной парикмахерской. Поэтому и цены такие. А устроиться в дорогое место, несмотря на золотые руки, не мог. Потому что Даня – гастарбайтер», – написал Беляков.

По его информации, некий клиент Достона остался недоволен стрижкой и вернулся в парикмахерское кресло спустя день. Но и новый вариант ему не понравился.

«Отмороженный придурок вытащил парня на улицу, в руках его каким-то образом оказался приготовленный заранее шампур, которым он и нанес три удара в сердце своего «обидчика». Парень не защищался, – продолжает Беляков. – Убийца, отойдя на несколько метров от жертвы, обернулся и, увидев, что парень еще жив, вернулся, чтобы добить».

На видео видно, как хладнокровно нападавший убивает узбекистанца. Прохожие на улице никак не вмешиваются в инцидент, даже когда он добивает жертву.

Подозреваемого в убийстве 26-летнего Павла, жителя райцентра из Кировской области, задержали вечером 13 октября.

Оказалось, что он ранее был дважды судим за кражи и неправомерное завладение автотранспортом. Он работал в автосервисе рядом с парикмахерской.

Достон родился и вырос в Фергане. Несколько лет работал в салоне «Бриллиант». Его ценили клиенты, а коллеги отзываются о парне как о добром и неконфликтном человеке.

В Россию Адеханов переехал в 2016 году. Акмаль, двоюродный брат Достона, рассказал Ц-1, что отговаривал его от поездки в Москву.

«Но брат не послушал, говорил, что хочет зарабатывать больше, чтобы отремонтировать квартиру родителей, купить дом, жениться и стать отцом. Он только начал высылать деньги», – рассказывает Акмаль.

Айбек Ахмедов, земляк Адеханова, входит в группу активистов, которые организовали сбор средств для семьи покойного и навещали родителей парня. По его словам, родители Достона жили очень бедно, и сын был их единственной надеждой и опорой.

«Я не знаю, как родители вообще после такого будут жить: у них забрали смысл жизни», – говорит Айбек.

В российском и узбекском сегменте соцсетей стартовал сбор средств на похороны и помощь родителям. Люди пишут, что шокированы жестоким убийством и требуют наказать преступника по всей строгости закона.

Официальной реакции Ташкента на смерть Адеханова пока не последовало. В посольстве Узбекистана в России не отреагировали на вопросы корреспондента Ц-1.

Материал Ц-1