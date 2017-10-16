В Подмосковье средь бела дня убит парикмахер из Узбекистана (видео)

Дважды судимый мужчина убил парикмахера из Узбекистана за то, что ему не понравилось, как его постригли, в настоящий момент он арестован, вину полностью признал.

ГСУ СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), передает Sputnik Узбекистан.

По данным следствия, днем 13 октября 2017 года в деревне Губцево между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес металлическим прутом с заостренным концом 24-летнему парню не менее четырех ударов в грудную клетку. После чего скрылся с места происшествия. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

«В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан. Во время допроса обвиняемый полностью признал вину и дал показания», – сообщила официальный представитель ГСУ СК России Юлия Иванова.

Фигуранту дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сенатор Совета Федерации Антон Беляков написал на своей странице в Facebook, что погибший приехал в Россию из Узбекистана и работал парикмахером. В четверг вечером он постриг обвиняемого, на следующий день тот вернулся, сказав, что стрижка ему не понравилась. Несмотря на то, что мужчина не мог объяснить, что именно ему не нравится в прическе, ее попробовали исправить.

«Оставшийся недовольным результатом, отмороженный придурок вытащил парня на улицу, в руках его каким-то образом оказался приготовленный заранее шампур, которым он и нанес три удара в сердце своего «обидчика»… Убийца, отойдя на несколько метров от жертвы, обернулся и, увидев, что парень еще жив, вернулся, чтобы добить», – написал Беляков.