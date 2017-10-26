Мирзияев: «Между Узбекистаном и Турцией виз быть не должно»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев заявил, что упрощение визовых процедур для граждан Турции, объявленное накануне его государственного визита в Анкару, – это лишь первый шаг на пути сближения двух стран.

«Наступят дни, когда между нашими дружественными и братскими народами виз не будет. Мы обязательно будем к этому стремиться», – цитирует заявление президента Узбекистана Шавкат Мирзияев интернет-издание Gazeta.uz, сделанное перед журналистами в среду по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«По нашим глазам видно, как за 20-летний перерыв мы соскучились друг по другу», – отметил Шавкат Мирзияев, подчеркнув, что лидеры двух стран на переговорах «понимали друг друга не с полуслова, а без слов, по взгляду».

Отметив, что за первые девять месяцев года товарооборот между двумя странами вырос почти на 30%, президент Узбекистана сказал: «Это очень мало». «Мы должны задавать высокие рубежи», – заявил он, добавив, что речь должна идти не о 2−3 млрд долларов (в 2016 году объем взаимной торговли составил 1,2 млрд долларов), а о 5−6 млрд долларов.

На пресс-конференции стало известно, что с 16 марта «Турецкие авиалинии» начнут полеты из Стамбула в Самарканд. Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» открывает регулярный рейс по этому направлению с 30 октября. Между перевозчиками в Анкаре подписано соглашение о стратегическом партнерстве.

Шавкат Мирзияев сообщил, что на узбекско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле в четверг планируется подписание 35 документов на 3,5 млрд долларов.

«Турция для нас – надежный и важный партнер на международной арене, и мы это особенно ценим», – подчеркнул президент Узбекистана.

Реджеп Тайип Эрдоган назвал Узбекистан стратегической во всех отношениях страной, а визит Шавката Мирзияева – историческим событием.

Он также признал, что уровень взаимной торговли не соответствует потенциалу двух государств.

«Как дружественный и братский народ Узбекистана мы заинтересованы в том, чтобы он был сильной страной», – сказал президент Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган завершил свое выступление отрывком из стихотворения поэта Абдуллы Орипова «Узбекистон».