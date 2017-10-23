Узбекистан смягчил визовый режим для граждан Турции

Граждане Турции смогут получить визу в Узбекистан без приглашения. Соответствующее постановление подписано президентом Шавкатом Мирзияевым, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на Госкомитет по развитию туризма.

При этом срок оформления визы для юридических и физических лиц составит три дня.

«Данный документ послужит совершенствованию процедуры оформления виз и созданию более благоприятных условий для турецких граждан, посещающих нашу страну с деловыми и туристическими целями», – отмечают в комитете.

Поясняется, что многократные визы сроком до одного года гражданам Турции, посещающим Узбекистан с деловыми целями, будут оформляться с отменой требования обращения приглашающего юридического лица в Узбекистане в Министерство иностранных дел страны.

Также, визы сроком до одного месяца гражданам Турции, посещающим Узбекистан в качестве туристов, будут оформляться с отменой требования предъявления туристских ваучеров и приглашений Государственного комитета по развитию туризма и других туристских организаций республики.