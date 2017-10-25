Президент Мирзияев отправился с госвизитом в Турцию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана 25 октября с государственным визитом отбыл в Турцию. Это первый государственный визит главы Узбекистана в Турецкую республику.

Как сообщила пресс-служба администрации президента Узбекистана, в ходе переговоров на высшем уровне в городе Анкаре будут обсуждены вопросы расширения узбекско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и других областях, совместного противодействия глобальным и региональным вызовам и угрозам, а также состоится обмен мнениями по международным проблемам.

Делегация Узбекистана также посетит город Стамбул.

По итогам визита планируется принятие Совместного заявления глав государств, подписание пакета межправительственных и межведомственных документов, направленных на дальнейшее развитие двусторонних отношений в различных сферах, в том числе создание благоприятных условий для взаимовыгодных связей между деловыми кругами Узбекистана и Турции, активизации туристических обменов и культурно-гуманитарных контактов.

Последний раз лидеры двух стран встречались 10 сентября в Астане на саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям. Тогда в ходе переговоров были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и других сферах.

Накануне Шавкат Мирзияев подписал постановление о смягчении визового режима для граждан Турции. Теперь они смогут получить визу в Узбекистан без приглашения, а срок ее оформления для юридических и физических лиц составит три дня.

Напомним, что 18 ноября 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Самарканд, чтобы почтить память первого президента Узбекистана Ислама Каримова. В Самарканде глава Турции провел встречу с Шавкатом Мирзияевым, который на тот момент являлся врио президента Узбекистана.

Тогда источник «Озодлика» в правительстве Узбекистана сообщил о том, чтово время переговоров в Самарканде президент Турции говорил о перспективах вложения многомиллиардных инвестиций в экономику Узбекистана.

​В марте этого года официальная делегация Узбекистана во главе с тогдашним заместителем премьер-министра Узбекистана Рустамом Азимовым посетила с однонедельным визитом Стамбул.

В ходе визита узбекская делегация приняла участие в узбекско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле, по итогам которого Узбекистан и Турция подписали соглашение о развитии сотрудничества в экономической сфере. Договор определяет 10 ключевых секторов для сотрудничества, включая сельское хозяйство, текстильную отрасль, сферу электроники, химическую промышленность, туризм и логистику.

Стоит отметить, что после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова республика стала «открываться» для соседей по региону, начало наблюдаться потепление отношений с Турцией, появились надежды на возвращение изгнанных ранее турецких компаний в страну.

Летом этого года появились сообщения о том, что турецкая сеть супермаркетов Demir, которая в течение нескольких лет вела успешных бизнес в Узбекистане и была закрыта в 2010 году, планирует в скором времени возобновить свою деятельность в Ташкенте. Источники «Озодлика», хорошо информированные о подробностях переговоров между владельцем Demir Holding Ахматом Демиром и официальным Ташкентом, говорили, что конфликт этой компании с узбекскими властями был исчерпан по личному приказу президента Мирзияева.

Кроме того, в начале лета этого года во время внеочередного Съезда Торгово-промышленной палаты Узбекистана премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов сообщил, что в скором времени в стране ожидается открытие турецкого Государственного Зираат Банка (Ziraat Bank).

Арипов говорил, что вслед за открытием в стране филиала Зираат Банка правительство Турции планирует выделить 500 миллионов долларов США на кредитование малого бизнеса в Узбекистане.

По данным Podrobno.uz, операционную деятельность турецкий банк начнет уже в следующем году.

Зираат Банк – крупнейшая кредитная организация Турции, основанная в 1863 году. Он осуществляет банковское обслуживание в 18 странах мира.

По официальным данным, в Узбекистане сегодня действует 441 предприятие с участием турецких инвесторов, в том числе 94 – со стопроцентным турецким капиталом. До сегодняшнего дня турецкие строительные компании реализовали в Узбекистане 110 проектов более чем на $2 млрд. Кроме того, инвестиции турецких компаний в Узбекистан составляют $1,2 млрд.