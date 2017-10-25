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Узбекистан

В Самарканде студент выпрыгнул из автобуса во время отправки на принудительный сбор хлопка

Студенты Самаркандского государственного университета отправляются на сбор хлопка, 22 октября 2017 года.

Студент социально-экономического факультета Самаркандского государственного университета Дилькаш Хуррамов выпрыгнул с автобуса, когда отправлялся на принудительный сбор хлопка в Пастдаргамский район Самаркандской области. По словам студентов вуза, сообщивших об этом случае «Озодлику», Дилькаш Хуррамов был госпитализирован в больницу с несколькими ушибами. Руководство университета подтвердило информацию о госпитализации студента, но добавило, что ушибы он получил во время падения в обморок.

Студент 301-й группы социально-экономического факультета Самаркандского государственного университета Дилькаш Хуррамов 22 октября получил сильные ушибы, когда ехал вместе с однокурсниками на принудительный сбор хлопка в Пастдаргамский район Самаркандской области.

По словам очевидцев, Дилькаш Хуррамов выпрыгнул из автобуса, который двигался с большой скоростью:

– В семь часов утра мы выехали из университета в Пастдаргамский район колонной в несколько автобусов. Автобус, в котором находился Дилькаш, ехал впереди нашего автобуса. Когда мы выехали из города Самарканда, колонна впереди нас неожиданно остановилась. Начались крики, все начали выбегать из автобусов. Мы тоже вышли и увидели, что произошло. По словам студентов, которые находились в одном автобусе с Дилькашем, парень открыл дверь на ходу и выпрыгнул из автобуса, – рассказывает один из студентов Самаркандского государственного университета.

Колонна автобусов со студентами СанГУ отправляется на хлопок, 22 октября 2017 года.
Колонна автобусов со студентами СанГУ отправляется на хлопок, 22 октября 2017 года.

Как рассказывают однокурсники Дилькаша Хуррамова, в связи с ухудшением состояния здоровья, студент попросил декана не отправлять его на хлопок, но получил отказ:

– Дилькаш говорил декану и новому куратору об ухудшении своего здоровья, но декан заставил его написать объяснительную и заявил, что если он не поедет на хлопок, то его отчислят из вуза. Несмотря на ухудшение здоровья, в тот день Дилькаш собрался вместе с остальными на хлопок, – говорит «Озодлику» самаркандский студент.

​Один из преподавателей Самаркандского государственного университета, попросивший не разглашать его имени, сообщил нашему радио, что студент Дилькаш Хуррамов был госпитализирован в больницу с сильными ушибами:

– Когда он выпрыгнул из автобуса, сломал себе руку, содрал кожу на лице. Насколько мне известно, в больнице ему зашивали лицо. Сейчас он находится в больнице, – сказал преподаватель.

Не представившийся сотрудник Самаркандского государственного университета подтвердил нашему радио информацию о том, что студент данного вуза Дилькаш Хуррамов получил ушибы во время отправки на хлопок.

Однако, по его словам, Дилькаш Хуррамов упал в Пастдаргамском районе, когда выходил из автобуса:

– У него было плохое здоровье. Он подскользнулся, когда выходил из автобуса. Это просто несчастный случай. Сейчас состояние его здоровья хорошее, он лечится в больнице, – заявил представитель вуза.

Однако сотрудник Самаркандского государственного университета, услышав вопрос репортера «Озодлика» о том, по какой причине студент с плохим здоровьем был отправлен на сбор хлопка, бросил трубку телефона.

Репортер нашего радио попытался связаться по телефону с первым заместителем ректора Самаркандского государственного университета Алишером Эштаевым, однако его секретарь заявила, что проректор находится на хлопке:

– Проректор на хлопке. Он проводит уроки и вместе с тем ездит на сбор хлопка, – сказала секретарь проректора.

Напомним, что 21 сентября премьер-министр республики Абдулла Арипов приказал в срочном порядке вернуть студентов, учителей и медиков с хлопковых полей.

Данный приказ узбекского правительства прозвучал после того, как президент Шавкат Мирзияев, выступая с трибуны ООН, заявил о том, что с принудительным трудом в стране покончено. Однако в редакцию «Озодлика» продолжают поступать сообщения о том, что в стране продолжаются случаи принудительного привлечения людей к сбору урожая хлопка.

Однако с началом первых похолоданий во многих регионах Узбекистана хокимы не смогли обеспечить выполнение хлопкового плана и снова погнали работников бюджетных организаций и студентов на сбор хлопка.

Хотя чиновники на местах до сих пор отрицают продолжающиеся случаи принудительного труда на хлопковых полях.

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