В Самарканде студент выпрыгнул из автобуса во время отправки на принудительный сбор хлопка

Студент социально-экономического факультета Самаркандского государственного университета Дилькаш Хуррамов выпрыгнул с автобуса, когда отправлялся на принудительный сбор хлопка в Пастдаргамский район Самаркандской области. По словам студентов вуза, сообщивших об этом случае «Озодлику», Дилькаш Хуррамов был госпитализирован в больницу с несколькими ушибами. Руководство университета подтвердило информацию о госпитализации студента, но добавило, что ушибы он получил во время падения в обморок.

Студент 301-й группы социально-экономического факультета Самаркандского государственного университета Дилькаш Хуррамов 22 октября получил сильные ушибы, когда ехал вместе с однокурсниками на принудительный сбор хлопка в Пастдаргамский район Самаркандской области.

По словам очевидцев, Дилькаш Хуррамов выпрыгнул из автобуса, который двигался с большой скоростью:

– В семь часов утра мы выехали из университета в Пастдаргамский район колонной в несколько автобусов. Автобус, в котором находился Дилькаш, ехал впереди нашего автобуса. Когда мы выехали из города Самарканда, колонна впереди нас неожиданно остановилась. Начались крики, все начали выбегать из автобусов. Мы тоже вышли и увидели, что произошло. По словам студентов, которые находились в одном автобусе с Дилькашем, парень открыл дверь на ходу и выпрыгнул из автобуса, – рассказывает один из студентов Самаркандского государственного университета.

Как рассказывают однокурсники Дилькаша Хуррамова, в связи с ухудшением состояния здоровья, студент попросил декана не отправлять его на хлопок, но получил отказ:

– Дилькаш говорил декану и новому куратору об ухудшении своего здоровья, но декан заставил его написать объяснительную и заявил, что если он не поедет на хлопок, то его отчислят из вуза. Несмотря на ухудшение здоровья, в тот день Дилькаш собрался вместе с остальными на хлопок, – говорит «Озодлику» самаркандский студент.

​Один из преподавателей Самаркандского государственного университета, попросивший не разглашать его имени, сообщил нашему радио, что студент Дилькаш Хуррамов был госпитализирован в больницу с сильными ушибами:

– Когда он выпрыгнул из автобуса, сломал себе руку, содрал кожу на лице. Насколько мне известно, в больнице ему зашивали лицо. Сейчас он находится в больнице, – сказал преподаватель.

Не представившийся сотрудник Самаркандского государственного университета подтвердил нашему радио информацию о том, что студент данного вуза Дилькаш Хуррамов получил ушибы во время отправки на хлопок.

Однако, по его словам, Дилькаш Хуррамов упал в Пастдаргамском районе, когда выходил из автобуса:

– У него было плохое здоровье. Он подскользнулся, когда выходил из автобуса. Это просто несчастный случай. Сейчас состояние его здоровья хорошее, он лечится в больнице, – заявил представитель вуза.

Однако сотрудник Самаркандского государственного университета, услышав вопрос репортера «Озодлика» о том, по какой причине студент с плохим здоровьем был отправлен на сбор хлопка, бросил трубку телефона.

Репортер нашего радио попытался связаться по телефону с первым заместителем ректора Самаркандского государственного университета Алишером Эштаевым, однако его секретарь заявила, что проректор находится на хлопке:

– Проректор на хлопке. Он проводит уроки и вместе с тем ездит на сбор хлопка, – сказала секретарь проректора.

Напомним, что 21 сентября премьер-министр республики Абдулла Арипов приказал в срочном порядке вернуть студентов, учителей и медиков с хлопковых полей.

Данный приказ узбекского правительства прозвучал после того, как президент Шавкат Мирзияев, выступая с трибуны ООН, заявил о том, что с принудительным трудом в стране покончено. Однако в редакцию «Озодлика» продолжают поступать сообщения о том, что в стране продолжаются случаи принудительного привлечения людей к сбору урожая хлопка.

Однако с началом первых похолоданий во многих регионах Узбекистана хокимы не смогли обеспечить выполнение хлопкового плана и снова погнали работников бюджетных организаций и студентов на сбор хлопка.

Хотя чиновники на местах до сих пор отрицают продолжающиеся случаи принудительного труда на хлопковых полях.