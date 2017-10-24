Раненную накануне журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр перевели в послеоперационную палату. Ее состояние оценивается как средней тяжести, сообщили «Интерфаксу» в справочной НИИ имени Склифосовского.

23 октября неизвестный ворвался в помещение редакции «Эха Москвы», ослепив охранника из газового баллончика, и ранил журналистку ножом в горло. Он был задержан и передан полиции.

Позже выяснилось, что нападавший – 48-летний гражданин России и Израиля Борис Гриц. В ходе допроса он не смог вразумительно объяснить причину своего поступка. По его словам, журналистка «изводила» его, «используя телепатическую связь». В отношении Грица возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В ближайшее время ему назначат психиатрическую экспертизу для проверки на вменяемость.

Однокурсница Грица Анна Максимова рассказала Би-Би-Си, что он долго не мог найти работу в Израиле и даже собирался судиться. Гриц – выпускник физического факультета педагогического института имени Ленина, специалист по изучению слоев атмосферы. Работал в Израиле и США, недавно в поисках работы вернулся в Россию.

Нападение на журналистку «Эха Москвы»: