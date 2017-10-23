В редакции «Эха Москвы» ранили Татьяну Фельгенгауэр

Неизвестный ворвался в редакцию российской радиостанции «Эхо Москвы» с ножом и ранил заместителя главного редактора Татьяну Фельгенгауэр. Она госпитализирована. По словам врачей, жизни Фельгенгауэр ничего не угрожает. Нападавший задержан, сообщает Радио Свобода.

В здании работает полиция, сообщает главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. По неподтвержденным данным, нападавших было двое. Они брызнули газом из баллончика в лицо охраннику на проходной, после чего поднялись на 14-й этаж и ударили журналистку ножом по горлу. В генеральной прокуратуре России назвали ситуацию «вопиющей».