Шавкат Мирзияев на следующей неделе посетит Турцию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев посетит Турцию с официальным визитом в конце октября, сообщается на сайте Стамбульской ассоциации экспортеров.

Ожидается, что визит главы Узбекистана состоится 25-27 октября по приглашения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Последний раз лидеры двух стран встречались 10 сентября в Астане на саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям. Тогда в ходе переговоров были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и других сферах.

Накануне Шавкат Мирзияев подписал постановление о смягчении визового режима для граждан Турции. Теперь они смогут получить визу в Узбекистан без приглашения, а срок ее оформления для юридических и физических лиц составит три дня.

Нынешний товарооборот между Турцией и Узбекистаном на уровне $1,2 млрд не соответствует потенциалу обеих стран. У государств есть все возможности повысить этот показатель. До сегодняшнего дня турецкие строительные компании реализовали в Узбекистане 110 проектов более чем на $2 млрд. Кроме того, инвестиции турецких компаний в Узбекистан составляют $1,2 млрд.