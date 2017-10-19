На конференции ОБСЕ власти оставили открытыми вопросы о судьбе журналиста Бобомурода Абдуллаева (видео)

В Ташкенте начала работу конференция на тему «Открытая журналистика в Центральной Азии». Подобное мероприятие проводится в Узбекистане впервые за последние пятнадцать лет. Как сообщило информационное агентство «Фергана», на конференции по свободе СМИ был поднят вопрос о судьбе независимого журналиста Бобомурода Абдуллаева, который в настоящее время содержится в следственном изоляторе спецслужб. Однако представитель Узбекистана не стал на него отвечать.

На 19-й Центральноазиатской конференции ОБСЕ на тему «Открытая журналистика в Центральной Азии», которая начала свою работу 18 октября в Ташкенте, участвуют около 80 человек, включая экспертов в области СМИ и журналистов.

На конференции журналисты из Узбекистана и стран региона обсуждают сегодняшнее состояние журналистики в Центральной Азии и ее проблемы.

Как сообщило информационное агентство «Фергана», на конференции ОБСЕ журналисты из Узбекистана Сергей Наумов попросил представителя Узбекистана, директора Центра переподготовки журналистов Гульнару Бабаджанову прокомментировать арест журналиста Бобомурода Абдуллаева, задержанного в Ташкенте 27 сентября и с тех пор содержащегося в СИЗО Службы национальной безопасности.

На этот вопрос журналистов Гульнара Бабаджанова ответила, что «арестован, потому что нарушил закон», и что «его дело рассматривает суд». Она отказалась комментировать дело Абдуллаева «до решения суда», пишет «Фергана».

После чего представитель международной прессозащитной организации «Репортеры без границ» Йоханн Бирр задал представителю Узбекистана более развернутые вопросы, касающиеся обстоятельств задержания Бобомурода Абдуллаева, его ареста и содержания под стражей. Он спросил Бабаджанову: «Если Бобомурода Абдуллаева арестовали 27 сентября, то почему его семья два дня не получала о нем никаких известий? Почему, по нашей информации, он сегодня лишён доступа к адвокату? Почему его мать и его близкие не могут встретиться с ним?».

Однако Гульнара Бабаджанова не ответила на эти вопросы Йоханна Бирра. Через несколько минут к ней обратился ташкентский журналист Алексей Волосевич, который спросил ее: будет ли она отвечать на вопрос Йоханна Бирра? Гульнара Бабаджанова ответила категорически: нет.

Не прокомментировали «дело Абдуллаева» и представители правительства и парламента Узбекистана, присутствовавшие на конференции, сообщило информагентство.

Мероприятие, на котором обсуждают вопросы, связанные со свободой выражения мнений, проводится ежегодно. 18-я Центральноазиатская конференция по свободе СМИ прошла в прошлом году в Вене.

Ташкент принимал Центральноазиатскую конференцию ОБСЕ по свободе СМИ в 2002 году. Тогда на конференции основной темой являлась тема «свободы СМИ и коррупции».



Напомним, что 44-летний журналист Бобомурод Абдуллаев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159-4 («Организация заговора в целях захвата власти и свержения конституционного строя») уголовного кодекса Узбекистана.

Как говорится в определении суда, «Абдуллаев в качестве функционера «Народного движения Узбекистана» по указанию руководителя данного движения Мухаммада Салиха с 2011 года занимался распространением в Интернете статей, направленных на свержение конституционного строя в Узбекистане».​

3 октября на пресс-конференции в Стамбуле руководитель оппозиционного «Народного движения Узбекистана» политик в изгнании Мухаммад Салих сообщил журналистам, что на протяжении последних 14 лет Бобомурод Абдуллаев писал разоблачающие каримовский режим и спецслужбы Узбекистана статьи под псевдонимом Усман Хакназаров.