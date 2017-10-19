Задержанного в Киеве узбекского журналиста Назрулло Охунжанова освободили из-под ареста. Об этом сообщила в среду украинская общественная организация Институт массовой информации со ссылкой на адвоката журналиста Алексея Федорова. Назрулло Охунжанов находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве.

Узбекский журналист Назрулло Охунжанов был освобожден из-под ареста в среду, во второй половине дня.

«Он уже дома. Его освободили сегодня после обеда», – сообщил украинской общественной организации Институт массовой информации адвокат журналиста Алексей Федеров.

При этом защитник сообщил об ухудшении состояния здоровья своего клиента.

Напомним, что бывший руководитель студии политических и просветительско-правовых программ «Янги жамият» («Новое общество») радиоканала «Узбекистан» Назрулло Охунжанов, приехавший из Турции в Украину в целях получения политубежища, был задержан в Киеве 20 сентября.

Журналист числился в списке разыскиваемых Интерполом лиц.

Как стало известно «Озодлику», правоохранительные органы Узбекистана объявили Назрулло Охунжанова в международный розыск по обвинению в мошенничестве.

Однако сам журналист отрицал выдвинутые против него обвинения и заявлял, что покинул Узбекистан по политическим причинам.

27 сентября базирующаяся в Нью-Йорке международная прессозащитная организация «Комитет по защите журналистов» призвала власти Украины освободить из под-ареста журналиста из Узбекистана Назрулло Охунжанова.

«Мы призываем правительство Украины освободить Назрулло Охунжанова, позволить ему остаться на территории этой страны и не экстрадировать в Узбекистан. В Узбекистане Охунжанову угрожает тюремный срок из-за его журналистской деятельности. Потому что в этой стране преследование журналистов из-за их критических мнений является обычным явлением», – сказала координатор программ по Европе и Центральной Азии «Комитета по защите журналистов» Нина Огнянова.

Напомним, что журналист Назрулло Охунжанов выступал в качестве эксперта в радиопередачах «Озодлика» и высказывал свое мнение относительно политических процессов в Узбекистане.