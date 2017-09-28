Находящийся в изгнании журналист Назрулло Охунжанов задержан по прилету в Киев

Бывший руководитель студии политических и просветительско-правовых программ «Янги жамият» («Новое общество») радиоканала «Узбекистан» Назрулло Охунжанов, приехавший из Турции в Украину в целях получения политубежища, задержан в Киеве. Базирующаяся в Нью-Йорке международная прессозащитная организация «Комитет по защите журналистов» призвала официальный Киев не экстрадировать журналиста в Узбекистан.

27 сентября базирующаяся в Нью-Йорке международная прессозащитная организация «Комитет по защите журналистов» призвала власти Украины освободить из под ареста журналиста из Узбекистана Назрулло Охунжанова.

Адвокат журналиста Алексей Федоров сообщил «Комитету по защите журналистов» о том, что Охунжанов может быть экстрадирован в Узбекистан.

27 сентября суд города Киева вынес решение поместить узбекистанского журналиста под арест сроком на 40 дней до решения вопроса о его экстрадиции в Узбекистан.

Назрулло Охунжанов был задержан 20 сентября в аэропорту Киева по прилету из Турции. Согласно украинской стороне, журналист был задержан в Киеве, так как числился в списке разыскиваемых Интерполом лиц.

Как стало известно «Озодлику», правоохранительные органы Узбекистана объявили Назрулло Охунжанова в международный розыск по обвинению в мошенничестве.

По словам адвоката Алексея Федорова, сам журналист отрицает выдвинутые против него обвинения и заявляет, что покинул Узбекистан по политическим причинам.

«Мы призываем правительство Украины освободить Назрулло Охунжанова, позволить ему остаться на территории этой страны и не экстрадировать в Узбекистан. В Узбекистане Охунжанову угрожает тюремный срок из-за его журналистской деятельности. Потому что в этой стране преследование журналистов из-за их критических мнений является обычным явлением», – сказала координатор программ по Европе и Центральной Азии «Комитета по защите журналистов» Нина Огнянова.

Как сообщил журналистам адвокат Назруллы Охунжанова, Алексей Федоров, узбекский журналист был вынужден покинуть Турцию, где проживал в течение нескольких лет, в связи с ухудшением положения с правами человека после неудавшейся попытки госпереворота в этой стране.

Напомним, что журналист Назрулло Охунжанов выступал в качестве эксперта в радиопередачах «Озодлика» и высказывал свое мнение относительно политических процессов в Узбекистане.