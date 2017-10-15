Президент Мирзияев арендовал самолет у олигарха Усманова

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» сообщила о том, что самолет Airbus 340 M-IABU, принадлежащий российскому олигарху Алишеру Усманову, арендован с целью использования в качестве официального самолета президента Узбекистана для дальних перелетов. Данное заявление прозвучало после того, как общественности стало известно о том, что на этой неделе Шавкат Мирзияев полетел на саммит СНГ в Сочи, а чуть ранее – на 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на самолете Усманова.

14 октября Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» сообщила на своем сайте о том, что официально арендует самолет «Бурхан» («Burkhan»), принадлежащий российскому олигарху узбекского происхождения Алишеру Усманову, для дальних перелетов президента Шавката Мирзияева

«Правительством Республики Узбекистан было поручено Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» провести поиск и отбор нескольких вариантов самолетов для возможной аренды с целью использования в качестве официального самолета Президента Республики Узбекистан для дальних перелетов. С точки зрения комфорта, безопасности и технической готовности выбран самолет Airbus 340 M-IABU, предложенный его оператором GlobalJet», – говорится в сообщении «Узбекистон хаво йуллари».

Однако в сообщении Национальной авиакомпании ничего не сказано о сроке и стоимости аренды самолета российского олигарха.

«Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» от имени Правительства Республики Узбекистан выражает признательность г-ну Алишеру Бурхановичу Усманову за его согласие сдавать в аренду и готовность оперативно предоставлять самолет Airbus 340 M-IABU для использования Президентом Республики Узбекистан в соответствии с вышеуказанным договором», – отмечено в конце сообщения «Узбекистон хаво йуллари».

Стоит отметить, что данное заявление НАК «Узбекистон хаво йуллари» прозвучало после того, как общественности стало известно о том, что на этой неделе президент Шавкат Мирзияев полетел на саммит СНГ в Сочи, а чуть ранее – на 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на самолете российского олигарха Алишера Усманова.

До этого времени ни администрация президента Узбекистана, ни МИД республики не комментировали вопрос о том, по какой причине глава государства пользуется для перелетов не государственным самолетом, а лайнером российского миллиардера.

Освещавшие поездку президента Мирзияева в Нью-Йорк и Сочи узбекские телеканалы не показали в своих сюжетах крупным планом самолет «Бурхан» («Burkhan»).

Однако полет узбекского президента в США и Россию на самолете российского олигарха стало поводом для обсуждений в социальных сетях. Отметим, что предыдущий президент Узбекистана Ислам Каримов зарубежные поездки совершал на Boeing, принадлежащем государству.



Между тем, «Озодлику» удалось выяснить через сайт Flightradar24, что 14 октября самолет Airbus 340 M-IABU, принадлежащий российскому олигарху Алишеру Усманову, стоит в аэропорту французского города Ницца.

Если самолет олигарха Усманова был арендован для президента Узбекистана, то почему он стоит в Ницце?

Нашей редакции не удалось получить в НАК «Узбекистон хаво йуллари» ответ на этот вопрос.

По данным сервиса FlightRadar24, за последний год (с сентября по сентябрь) самолет Алишера Усманова как минимум 12 раз приземлялся в аэропорту Ташкента. Первый рейс он совершил 3 сентября – в день похорон Ислама Каримова. На стоянке аэропорта лайнер A-340 Bourkhan с бортовым номером M-IABU за год простоял около 50 дней. Как правило, визиты были краткосрочными – не более 2-3 суток.

Сервис FlightRadar24 не хранит данные больше года, поэтому невозможно судить, стал ли личный борт бизнесмена приземляться в Узбекистане чаще. Для сравнения: за тот же период самолет садился в Москве не менее 16 раз, и простоял в аэропорту не более 114 дней.

Самолет Airbus A340-313 Алишера Усманова считается одним из самых дорогих персональных самолетов в мире и стоит 350 миллионов долларов. Он назван в честь отца российского олигарха – «Burkhan» («Бурхан»).

Напомним, что президента Узбекистана Шавката Мирзияева и Алишера Усманова связывают родственные узы. Диера Усманова – племянница супруги Мирзияева – является вдовой племянника Алишера Усманова Бабура, который разбился в ДТП в Ташкенте в 2013 году.