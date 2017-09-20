Мирзияев прилетел в Нью-Йорк на самолете олигарха Усманова

Сообщается, что президент Узбекистана Шавкат Мирзияев прилетел в США на частном самолете российского олигарха Алишера Усманова. Как сообщает сайт Flightradar24, который дает возможность отслеживать самолеты в реальном времени, под радар попал самолет Airbus A340-313, он был зафиксирован под кодом M-IABU. Самолет с этим кодом принадлежит Алишеру Усманову.

По данным сайта Flightradar24, самолет, вылетевший 18 сентября из международного аэропорта города Ташкента в 09:19 по местному времени, летел без остановки 13 часов 5 минут, и приземлился в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке.

Шавкат Мирзияев полетел в Нью-Йорк, чтобы принять участие на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

​Самолет Airbus A340-313 Алишера Усманова имеет регистрационный номер M-IABU. Последние четыре буквы «M-IABU» означают «I am Алишер Бурханович Усманов».

Видеорепортаж, показанный на телеканале «Узбекистан 24», также может стать подтверждением тому, что президент Узбекистана прилетел в Нью-Йорк на частном самолете Алишера Усманова.

​На этом видео видна часть самолета.

В аэропорту Нью-Йорка президента Узбекистана Шавката Мирзияева встретила председатель Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм. На заднем фоне фотографии со встречи в аэропорту также видна часть самолета, похожего на лайнер Алишера Усманова.

Русская редакция Би-Би-Си, узнав от своего источника о вылете узбекского президента из Ташкента на самолете Усманова, также пронаблюдала за передвижением самолета олигарха в режиме реального времени на сайте flightradar24.

Самолет Airbus A340-313 Алишера Усманова считается одним из самых дорогих персональных самолетов в мире и стоит 350 миллионов долларов. Он назван в честь отца Алишера Усманова – «Burkhan» («Бурхан»).

О причинах того, почему президент Узбекистана решил отправиться в США не на государственном самолете, а на лайнере Алишера Усманова, пока неизвестно.

Как сообщает Би-Би-Си, 18 сентября программа новостей «Ахборот» транслировала отъезд президента Мирзияева из аэропорта Ташкента, но сам самолет в кадр не попал.

Редакция «Озодлика» пытается получить официальную информацию по этому поводу.

После избрания Шавката Мирзияева на пост президента, Алишер Усманов стал часто посещать Узбекистан. Усманов, который считается олигархом, приближенным к президенту России Владимиру Путина, связан родственными связями с узбекским президентом. Диёра Усманова, племянница супруги Шавката Мирзияева, была замужем за Бабуром Усмановым, племянником Алишера Усманова, который погиб в 2013 году в автокатастрофе в Ташкенте.