Бишкек пояснил беседу Исакова с Назарбаевым

Правительство Кыргызстана ответило на заявление пресс-службы премьер-министра Казахстана о том, что по итогам беседы президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с премьер-министром Кыргызстана Сапаром Исаковым в городе Сочи (Россия) 11 октября на самом деле дано поручение «провести межправительственную консультацию». С опровержением пресс-служба премьер-министра Казахстана выступила вечером 12 октября в ответ на публикацию на странице Исакова в Facebook’e, в которой говорится, что по итогам беседы президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству Казахстана «снять все образовавшиеся вопросы на границе».

Официальное новостное агентство Кыргызстана Kabar со ссылкой на отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана передает, что в сообщении на персональной странице в Facebook'e указывалось, что премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков переговорил с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым «о складывающейся ситуации на контрольно-пропускных пунктах». «При этом речь не шла о полноценных двусторонних переговорах», – передает агентство. По информации аппарата правительства Кыргызстана, в этой беседе Нурсултан Назарбаев, передает Kabar, «проявил понимание» и отметил, что даст соответствующее поручение «снять все образовавшиеся вопросы».

В завершение заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком формате в присутствии других участников премьер-министр Сапар Исаков, передает агентство, выразил благодарность президенту Казахстана «за оперативное и положительное решение вопроса». В ответ президент Нурсултан Назарбаев, как сообщается, отметил «постоянную готовность оказывать содействие кыргызскому народу и развитию двусторонних отношений». Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоялась 11 октября в Сочи.

11 октября комитет национальной безопасности Казахстана сообщил об усилении досмотра лиц и транспортных средств, пересекающих границу с Кыргызстаном. Об очередях на основном пункте пропуска на границе с Кыргызстаном СМИ сообщили 10 октября. Комитет усиление досмотра объяснил проведением плановой пограничной операции. 12 октября комитет заявил, что казахстанско-кыргызскую границу 10-11 октября перешло количество граждан, соответствующее среднестатистическим данным на этот период времени.

В своем заявлении правительство Кыргызстана выразило уверенность, что казахстанская сторона в кратчайшие сроки завершит свою плановую пограничную операцию и работа контрольно-пропускных пунктов вернется в «обычный режим».