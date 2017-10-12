Спецслужбы Узбекистана задержали торговцев «Лирики» и «Трамадола»

В ходе специального мероприятия, проведенного оперативниками Службы национальной безопасности совместно с сотрудниками Департамента при Генеральной прокуратуре Узбекистана, пресечена деятельность группы лиц, занимавшейся сбытом сильнодействующих препаратов, реализация которых без рецепта врача запрещена в аптеках.

Уроженцы Ферганской области, ранее судимый Зохид Масадыков, его мать, четырежды судимая Орзу Масадикова и их сообщник Бахтиер Ахмедов были задержаны с поличным в момент продажи клиенту 1208 таблеток «Лирики» и 1000 таблеток «Трамадола» за 14 млн сумов, сообщает Podrobno.uz.

В ходе дознания установлено, что Зохид Масадыков и Орзу Масадикова приобретали данные препараты у Бахтиера Ахмедова с целью их последующей незаконной перепродажи. При этом, сам Бахтиер Ахмедов, пытаясь запутать оперативников, сообщил, что на днях прибыл из Коканда и приобрел данные препараты у жителя Ташкента некоего Тимура по просьбе самого Зохида Масадыкова. Однако, в ходе мероприятия установлено, что Ахмедов уже в течение долгого времени проживает в Ташкенте и является одним из поставщиков сильнодействующих препаратов в столицу. В ходе осмотра его местожительства в Мирабадском районе обнаружены еще 4 тысячи таблеток «Лирики», 43 таблетки «Трамадола», а также 96,9 млн сумов, заработанных незаконным путем, а также две тетради с «черной бухгалтерией».

Всего в ходе специального мероприятия изъято 5208 таблеток «Лирики» и 1043 таблетки «Трамадола». Их примерная стоимость составляет свыше 80,2 млн сумов. В ходе опроса Бахтиер Ахмедов не смог предоставить сертификаты на изъятые препараты и другие документы, разрешающие их ввоз на территорию Узбекистана.

По данному факту Шайхантахурским районным отделом Департамента при Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 246 и 251 Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось о том, что оперативники СНБ задержали 20 членов группировки, занимавшейся реализацией сильнодействующих психотропных препаратов в Ташкенте. Ее возглавлял ранее неоднократно судимый Шохрух Жураев. У задержанных изъяли 7030 таблеток трамадола и 141 – «Лирики».

Напомним, что ранее «Озодлик» сообщал о том, что аптечный наркотик «Лирика» набирает все большую популярность в молодежной среде Ташкента. На улицах узбекской столицы он стоит намного дешевле, чем таблетки экстази, сообщал наш мобильный репортер, которму потребовалось совсем немного времени, чтобы приобрести «Лирику» в центре узбекской столицы без наличия рецепта врача.