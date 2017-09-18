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Узбекистан

«Лирика» обходится дешевле, чем «экстази» (видео)

Капсула препарата «Лирика», приобретенная мобильным репортером «Озодлика» на одной из улиц Ташкента без наличия рецепта.

Аптечный наркотик «Лирика» набирает все большую популярность в молодежной среде Ташкента. На улицах узбекской столицы он стоит намного дешевле, чем таблетки экстази. Мобильному репортеру «Озодлика» потребовалось совсем немного времени, чтобы приобрести «Лирику» без наличия рецепта.

Дешевая «Лирика»

22-летний компьютерный инженер из Ташкента по имени Шерзод поделился с репортером «Озодлика» о том, что привык к так называемым «аптечным наркотикам», которые дают легкий «кайф». Он говорит, что без каких-либо препятствий может купить в аптеках или на улицах столицы наркотик с красивым романтическим названием «Лирика» или же другой «аптечный наркотик» – Трамадол.

Нашему репортеру удалось пообщаться с еще одним собеседником из Ташкента по имени Бахадыр, который также употребляет «Лирику». 27-летний архитектор рассказывает, что многие молодые люди в узбекской столице предпочитают употреблять «Лирику», так как данный вид наркотика стоит намного дешевле, чем таблетки экстази:

– Одна таблетка «Лирики» стоит 16 тысяч сумов (около 2 долларов США), одна таблетка экстази – 40 долларов. Из-за разницы в цене многие перешли на «Лирику», – говорит Бахадыр.

По его словам, такие виды «аптечных наркотиков», как «Лирика» и Трамадол можно купить в аптеках Ташкента без наличия рецепта:

– Если удастся договориться с провизором, то «Лирику» можно купить в аптеке рядом с гостиницей «Россия» (ныне Grand Mir – Ред.). Вы не можете открыто озвучить название препарата. Просто озвучиваете им дозу и просите помочь приобрести. Они тайком продают этот препарат. Поток уже налажен. А вечером «Лирику» можно купить у барыг, которые стоят в специальных точках, – говорит Бахадыр.

Репортер «Озодлика» позвонил в аптеку, находящуюся рядом с гостиницей Grand Mir. Однако провизор аптеки заявил ему, что «Лирику» и Трамадол невозможно приобрести без рецепта врача:

– В коробке препарата написано название «Лирика», но на самом деле это – Прегабалин. Прегабалин и Трамадол находятся под особым надзором, так как в их составе имеется метилгексан и морфий. Эти препараты продаются исключительно по рецепту врача, – сказал провизор аптеки, находящейся рядом с гостиницей Grand Mir в Ташкенте.

Чиновник Министерства здравоохранения Узбекистана заявил нашему репортеру, что «Лирика» и другие препараты, в составе которых имеются психотропные вещества, находятся под тщательным надзором. По его словам, эти препараты невозможно приобрести без соответствующего рецепта врача.

После этих заявлений представителя Минздрава, мобильный репортер «Озодлика» в Ташкенте провел собственное журналистское расследование.

Легко ли купить на улицах Ташкента психотропный препарат «Лирика»?
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Безрецептурный наркотик

Несмотря на заверения представителя Минздрава и провизора одной из ташкентских аптек в том, что «Лирика» не отпускается без специального рецепта, наш мобильный репортер потратил менее часа, чтобы купить одну таблетку данного вида «аптечного наркотика» на одной из центральных улиц узбекской столицы:

– Для того, чтобы купить одну таблетку «Лирики» у меня не ушло и часа. Одна таблетка данного вида «аптечного наркотика» стоит 15 тысяч сумов (около 2 долларов США). Тщательные расспросы, нужное место и «Лирика» у вас в руках, – говорит мобильный репортер «Озодлика».

До того, как найти данный вид «аптечного наркотика» наш мобильный репортер обратился в одну из ташкентских аптек в районе Ташкентского медицинского института (ТашМИ), но провизоры с улыбкой на лице ответили ему, что в продаже данный препарат не имеется.

По словам ташкентской молодежи, с которой пообщался репортер «Озодлика», сегодня «Лирика» очень популярна среди наркоманов и лиц, привыкшим употреблять более легкие наркотики

«Черный рынок»

В ходе освещения данной темы репортер «Озодлика»​ повторно обратился в Министерство здравоохранения Узбекистана и отправил представителю министерства фотографию нашего мобильного репортера, держащего в руках таблетку данного вида «аптечного наркотика»​, купленного им без каких-либо трудностей в самом центре Ташкента.

В ответ чиновник заявил, что Минздрав не несет ответственность за препараты, продаваемые вне аптек. Но вместе с тем, он признал наличие в Ташкенте «черного рынка» запрещенных препаратов:

– Эти препараты поступают к нам контрабандным путем из Казахстана и России. Минздрав не несет ответственность за этот поток. Расследованием этого дела должны заняться СНБ и прокуратура. Я могу с уверенностью сказать вам, что купленная на улице таблетка «Лирики» также завезена в нашу страну контрабандным путем. Потому что существует жесткий надзор над продажей психотропных препаратов в наших аптеках. Если обнаружится, что в какой-то из аптек эти препараты продаются без рецепта, то нарушивший правила владелец аптеки может в самом лучшем случае лишиться своей лицензии, – сказал «Озодлика» представитель Минздрава.

Провизор аптеки «Таблетка» в Ташкенте говорит нашему радио, что в последнее время в узбекской столице увеличилось количество людей, обращающихся за «Лирикой»:

– Сейчас очень многие приходят к нам с просьбой продать им «Лирику». Я раньше встречалась с теми, которые приносили в нашу аптеку поддельные рецепты, чтобы купить обезболивающие средства для онкологических больных. Сейчас многие наркоманы просят у нас такие препараты, как Нурофен,Трамадол и Тетралгин. Если принимать тот же аспирин и преднизон в больших доза, то у человека начинаются галлюцинации, происходят изменения в психике. По этой причине мы тщательно контролируем продажу препаратов, в составе которых имеется морфий. Но аспирин можно купить в аптеках без проблем. Или же, к примеру, некоторые наркоманы употребляют внутрь глазные капли Тропикамид, которые дают им легкий «кайф». Это проблему можно решить только полным искоренением наркомании в нашем обществе, – сказал «Озодлику» провизор аптеки «Таблетка».

Что такое «Лирика»?

Вот что рассказала нашему радио провизор аптеки «Таблетка»​ про так называемый «аптечный наркотик» под названием «Лирика»:

– Этот препарат появился где-то 10 лет назад. Его изобрели в США. За последние четыре года он стал популярным среди наркоманов Узбекистана. «Лирика» – это торговый знак препарата. На самом деле он называется Прегабалин. Препарат отпускается по специальному рецепту врача больным, страдающим от эпилепсии и судорог в мышцах. Лицам, не достигшим 17 лет и не имеющим заболеваний центральной нервной системы, категорически нельзя принимать этот препарат. Также этот препарат запрещен беременным, кормящим грудью женщинам и лицам, страдающим заболеваниями кровеносных сосудов, – сказал ташкентский провизор.

Психолог из Ташкента Зилола Абдулхакимова говорит «Озодлику», что лица, привыкшие к «аптечным наркотикам», мало чем отличаются от наркоманов, принимающих тяжелые наркотики:

– Лица, привыкшие к «Лирике», в случае отказа от приема этих таблеток, испытывают сильную «ломку», как наркоманы, принимающие более тяжелые наркотики. Они начинают скучать по тем ощущением, которые были у них при первых приемах таблетки и снова начинают принимать этот наркотик. Но, не получив желаемого «кайфа», он начинают принимать таблетки с аолкоголем. И полностью становятся зависимыми от «Лирики». Лица, которые привыкли к данному виду «аптечного наркотика», должны незамедлительно обратиться к врачу, или же в наркологический диспансер. Потому что последствия могут быть плачевными. Один из пост-симптомов – это склонность к суициду, – говорит психолог Зилола Абдулхакимова.

Однако наш собеседник из Ташкента ​по имени Шерзод уверен, что самостоятельно сможет освободиться от наркотической зависимости.

– Прошло уже 18 дней, как я не принимаю «Лирику». Для меня это рекордный показатель. Мне немного не посебе, потому что мучает «ломка». Но я уверен, что смогу полностью избавиться от приема «Лирики», – сказал «Озодлику» молодой компьютерный инженер из Ташкента, привыкший к употреблению «​аптечных наркотиков».

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