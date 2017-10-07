Российским военным хотят запретить выкладывать посты в соцсетях

Министерство обороны России разработало законопроект, в котором предусмотрен запрет на публикацию постов в социальных сетях для профессиональных военнослужащих. Запрет объясняется соображениями безопасности.

Проект закона опубликован 4 октября на портале проектов нормативно-правовых актов. В сопроводительной пояснительной записке говорится, что ограничения необходимы, поскольку фотографии, видео и другие материалы, загруженные в Интернет, могут быть использованы спецслужбами других стран и террористическими организациями. В записке также отмечается, что геолокация может указать, где находятся военные.

Законопроект может коснуться военнослужащих по контракту, которых отправляют в том числе за границу, но не солдат-срочников. Российские информационные агентства сообщают, что поправки к законодательству могут принять в январе 2018 года. Аналогичные ограничения уже введены для сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) и Федеральной службы безопасности (ФСБ).