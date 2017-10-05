Бобомурод Абдуллаев подозревается в попытке «захватить власть у прежнего и нынешнего президентов Узбекистана»

По предварительному заключению следствия, журналист Бобомурод Абдуллаев, путем распространения в Интернете статей, написанных им под псевдонимом Усман Хакназаров, планировал захватить власть у законно избранных лиц. 1 октября Юнусабадский районный суд по уголовным делам города Ташкента вынес решение об аресте журналиста сроком на десять дней. За это время в отношении журналиста будет возбуждено уголовное дело, а сам он будет содержаться в следственном изоляторе Службы нацбезопасности.

Как говорится в решении суда, предоставленном редакции «Озодлика» руководителем Инициативной группой независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) Суратом Икрамовым, «Абдуллаев, в качестве функционера «Народного движения Узбекистана» по указанию руководителя данного движения Мухаммада Салиха с 2011 года занимался распространением в Интернете статей, направленных на свержение конституционного строя в Узбекистане».

Согласно материалам предварительного следствия, Равшанбек Салаев и Шавкатжон Оллоёров – лица, ответственные за безопасность государственных руководителей, являлись основными источниками Абдуллаева, при помощи которых журналист, изучив социально-политическое положение в стране, по указанию Мухаммада Салиха разработал программу под названием «Жатва», предусматривающую свержение конституционного строя в Узбекистане.

По материалам следствия, участники «Жатвы» при привлечение «ключевых» должностных лиц правительства (СНБ, МВД и МО) и широких масс готовили госпереворот в четырех крупных городах Узбекистана – Ташкенте, Фергане, Навои и Ургенче.

Юнусабадский районный суд по уголовным делам, рассмотрев 1 октября ходатайство СНБ Узбекистана о заключении Бобомурода Абдуллаева под стражу, удовлетворил его.

По решению суда, Бобомурод Абдуллаев будет находится в СИЗО СНБ. В течение 10 дней со дня принятия данного решения в отношении него будет возбуждено уголовное дело.

Напомним, что 44-летний независимый журналист Бобомурод Абдуллаев был задержан в Ташкенте 27 сентября этого года. Вначале он проходил подозреваемым по делу о краже, которое было совершено в Юнусабадском районе Ташкента. Но спустя несколько дней журналистам сообщили о том, что Абдуллаев обвиняется по статье 159-4 («Заговор с целью захвата власти и свержения конституционного строя») Уголовного кодекса Узбекистана. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

3 октября на пресс-конференции в Стамбуле руководитель оппозиционного «Народного движения Узбекистана» Мухаммад Салих заявил о том, что на протяжении последних 14 лет Бобомурод Абдуллаев писал разоблачающие каримовский режим и спецслужбы Узбекистана статьи под псевдонимом «Усман Хакназаров».