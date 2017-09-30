Узбекистан с визитом посетит делегация Спецдокладчика ООН по проблемам прав человека

2-12 октября Узбекистан с визитом посетит делегация Специального докладчика Совета ООН по правам человека по вопросу о свободе религии и убеждений во главе с А.Шахидом.

В ходе визита члены делегации ознакомятся с предпринимаемыми в Узбекистане мерами в сфере обеспечения свободы религии и убеждений, положительным опытом страны в этой области, выработают соответствующие рекомендации.

Визит А.Шахида в Узбекистан является его первым страновым визитом в Центральную Азию.

Как сообщают местные СМИ, в ходе визита планируются встречи с представителями государственных организаций и институтов гражданского общества, дипломатического корпуса, аккредитованного в Узбекистане.

Напомним, что ранее проживающая в Берлине руководитель правозащитной организации «Узбекско-Германский Форум» Умида Ниязова сообщила «Озодлику» о том, что Спецдокладчик ООН по проблемам прав человека Ахмад Шахид пообещал узбекским правозащитникам, что в ходе своего визита в Узбекистан 2 октября встретится с находящимся под арестом писателем Нуриллой Отахановым. Писатель был задержан 26 сентября в аэропорту Ташкента после возвращения из Турции.