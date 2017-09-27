Писателя-диссидента Нурулло Отаханова обвиняют в пропаганде экстремистских идей

63-летний узбекский писатель Нурулло Отаханов (Нуруллох Мухаммад Рауфхон), вернувшийся сегодня в Ташкент после двух лет добровольного изгнания в Турции, находится в РОВД Яшнабадского района Ташкента. Сотрудники правоохранительных органов рекомендовали его родственникам нанять адвоката.

Как сообщила 27 сентября в телефонном разговоре с репортером «Озодлика» Гульнара Отаханова, ее супруг содержится в РОВД Яшнабадского района города Ташкента.

Она говорит, что Нурилло Отаханов подозревается в пропаганде экстремистских идей в своей книге «Бу кунлар» («Эти дни»).

В книге «Бу кунлар» («Эти дни») писатель подвергает критике развитие Узбекистана в годы независимости. Также в своей книге писатель подвергает жесткой критике режим, основанный президентом Исламом Каримовым и сформированный им авторитаризм в Узбекистане.

Напомним, что писатель Нурилло Отаханов вернулся из Стамбула в Ташкент 26 сентября. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту Ташкента и в наручниках доставлен в отделение милиции.

По словам Гульнары Отахановой, вначале сотрудники милиции не стали объяснять ей причины задержания Нурилло Отаханова и о том, куда его увозят. Женщина говорит, что успела лишь поздороваться с супругом. О месте содержания писателя Гульнаре Отахановой сообщили только после ее настойчивых и резких требований.

Супруга писателя говорит, что смогла встретиться с ним в отделении милиции. Во время краткосрочного свидания следователи сообщили Отахановой, что причиной задержания ее мужа стали идеи, приведенные в его книге «Бу кунлар» («Эти дни»). По словам следователей, Комитет по делам религий при Кабинете министров Узбекистана признал данную книгу «экстремистской».

Следователи Яшнабадского района города Ташкента отказались выпустить Нурилло Отаханова и рекомендовали его семье нанять адвоката.

Редакция «Озодлика» будет следить за ситуацией, связанной с задержанием узбекского писателя-диссидента Нурилло Отаханова.