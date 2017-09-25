В Узбекистане установлен тариф за ручной сбор хлопка

Тарифная ставка по оплате труда за ручной сбор хлопка-сырца урожая 2017 года, установленная в размере 450 сумов за 1 кг, с 1 октября будут составлять 500 сумов. Это предусмотрено постановлением правительства Узбекистана «О закупочных ценах на хлопок-сырец урожая 2017 года» от 14 сентября, сообщает Gazeta.uz.

В прошлом году тариф составлял 285 сумов.

С учетом начала эксплуатации хлопкоуборочных машин в ряде регионов страны постановлением также установлен тариф за машинный сбор хлопка – 260 тысяч сумов за 1 тонну.

Фермерским хозяйствам рекомендовано производить оплату сборщикам каждые пять дней, а при необходимости – ежедневную оплату за фактически сданные объемы хлопка-сырца.

Закупочные цены на хлопок-сырец урожая 2017 года повышены примерно на 40% по сравнению с прошлым годом. Дополнительно установлены закупочные цены на хлопок-сырец машинного сбора.

В постановлении сообщается, что для проведения организованной уборки хлопка-сырца на местах создаются отряды сборщиков численностью не менее 100 человек.

Руководители отрядов на период сбора хлопка принимаются на работу на основе гражданско-правовых договоров с хлопкоочистительными организациями компании «Узпахтасаноат». Для своевременной оплаты труда руководителей отрядов «Агробанку» поручено выделить кредиты в размере 45 млрд сумов.

Напомним, что с 22 сентября студенты вузов, а также сотрудники образовательных и медицинских учреждений, привлеченные к сбору хлопка, были возвращены на места учебы и работы.