В Казахстане предлагают переписать закон о СМИ

На заседании рабочей группы в нижней палате парламента по рассмотрению поправок к Закону «О средствах массовой информации» 22 сентября руководитель прессозащитной организации «Адил соз» Тамара Калеева предложила Министерству информации и коммуникаций отозвать законопроект о СМИ и начать незамедлительно работу над новым законом, сообщает Радио Азаттык (Казахская редакция Радио Свобода).

По ее словам, действующий закон нелегитимен, так как в него внесено 27 законами более ста поправок и поэтому он нуждается в новой редакции.

«Этот закон себя изжил. В нем не зафиксировано новое, основное СМИ, связанное с информационными коммуникационными сетями – с Интернетом. То есть сетевые издания сформулированы здесь неграмотно. Я не говорю о множестве других противоречий, несовершенств, дополнений», – заявляет Тамара Калеева.

Сейчас, по ее словам, Казахстан имеет противоречивый, неполный закон, который не может регулировать новые СМИ.

В предлагаемом Министерством информации и коммуникаций проекте закона по вопросам о СМИ хотят прописать в обязанности журналистов проверять достоверность распространяемой информации путем направления официальных запросов и получать согласие от упоминаемых в публикациях лиц на распространение в СМИ личной, семейной, банковской и другой тайны. Местные правозащитники с этим не согласны.